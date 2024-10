O mercado público de estações de carregamento de veículos elétricos enfrenta críticas por falta de concorrência da Autoridade Federal da Concorrência

A Autoridade Federal da Concorrência destacou a falta de competição nas estações públicas de recarga para veículos elétricos. Muitos municípios designaram zonas predominantemente ou exclusivamente para a própria empresa de energia ou fornecedores específicos. "Consequentemente, os consumidores têm poucas opções, e o risco de custos de recarga elevados aumenta", afirmou Andreas Mundt, Presidente da Autoridade Federal da Concorrência.

A disparidade nos preços nas estações de recarga pode sugerir preços predatórios locais. Em muitos mercados locais, há poucos fornecedores de potência de recarga. "Aqui, a concentração do mercado é tão intensa que posições dominantes podem surgir", disse Mundt durante o lançamento do relatório final sobre a promoção da infraestrutura pública de recarga. "A competição na oferta de potência de recarga não está funcionando de forma ótima em muitas áreas". Segundo os reguladores da concorrência, isso poderia ter sido evitado com diretrizes mais favoráveis para a atribuição de áreas.

Fornecedores líderes de mercado costumam oferecer não apenas a própria eletricidade, mas também permitem que motoristas recarreguem que compram eletricidade de um provedor de serviços usando um cartão de recarga. No entanto, o operador da estação determina o preço. Em áreas com domínio de mercado local, os operadores podem definir o preço para concorrentes tão alto que eles são impedidos de entrar no mercado.

