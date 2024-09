O mandato do líder do ICE proibido está a chegar ao fim.

Com apenas alguns dias restantes até o prazo de partida, é incerto se Mohammed Hadi Mofatteh, chefe do Centro Islâmico de Hamburgo (IZH), rotulado como radical e proibido, já deixou a Alemanha. Até a tarde de terça-feira, nenhuma "confirmação de partida" havia sido enviada à autoridade migratória de Hamburgo pela polícia federal, como confirmou um porta-voz do ministério do interior à agência de notícias alemã. No entanto, essa situação ainda pode se desenvolver com atraso.

De acordo com a ordem de expulsão finalizada no final de agosto, Mofatteh foi obrigado a deixar a Alemanha até a meia-noite de 11 de setembro. Se não cumprir, ele será deportado para o Irã por sua conta e proibido de entrar novamente na Alemanha. O ministério do interior também estipulou que, se desobedecer, ele pode enfrentar até três anos de prisão.

A ministra do interior federal, Nancy Faeser, impôs um ban ao IZH em 24 de julho, considerando-o um "centro de propaganda iraniana significativo na Europa", juntamente com cinco organizações associadas. Todos os ativos e instalações foram confiscados durante uma batida nacional. Após isso, a Mesquita Azul operada pelo IZH na margem externa do Alster em Hamburgo também foi fechada.

De acordo com as declarações do IZH, Mofatteh serve como o mais alto líder espiritual dos xiitas na Europa, exceto no Reino Unido. De acordo com a proteção constitucional de Hamburgo, ele está subordinado e vinculado às ordens do aiatolá Ali Khamenei, o Líder Supremo do Irã, e é considerado seu representante na Alemanha. "Mofatteh é um representante habilmente treinado do atual regime em Teerã. Sua família está profundamente enraizada na elite religiosa do estado do Irã", diz o último relatório de proteção constitucional do escritório do estado de Hamburgo sobre ele. Ele está associado ao IZH desde 2018.

