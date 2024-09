O mais recente submarino da China teve um incidente de submersão.

Há algum tempo, a China vem aumentando sua frota naval, mas recentes eventos indicam um revés. De acordo com relatórios, o mais recente submarino de ataque nuclear da China encontrou um destino infeliz em um estaleiro.

O submarino, um modelo pioneiro em sua classe, supostamente afundou há vários meses em um estaleiro, de acordo com um relatório publicado pelo Wall Street Journal (WSJ). Oficiais dos Estados Unidos descreveram o evento como um grande revés em um dos principais projetos de defesa da China. O incidente supostamente ocorreu no final de maio ou início de junho no Estaleiro de Wuchang, perto de Wuhan, no Rio Yangtze. Autoridades supostamente ocultaram o incidente.

As circunstâncias ao redor do incidente são incertas, incluindo se houve vítimas ou se o submarino estava carregado com material nuclear no momento do afundamento. O submarino afundado, parte da classe Zhou, é reconhecido por sua popa em forma de X, projetada para aumentar a manobrabilidade. Imagens de satélite mostram o submarino atracado no Rio Yangtze no final de maio, passando por preparações finais. Mais imagens de início de junho mostram grandes guindastes em uso no local, presumivelmente para recuperar o submarino submerso da cama do rio.

Um oficial sênior dos EUA disse ao jornal: "Não é surpresa que a Marinha do Exército de Libertação do Povo tentaria ocultar o fato de que seu submarino de ataque nuclear recém-construído e sem precedentes afundou no cais". Além disso, eles questionaram os padrões de treinamento e confiabilidade do equipamento, enquanto levantavam preocupações sobre a responsabilidade interna do Exército de Libertação do Povo e sua gestão da indústria de defesa da China, conhecida por corrupção.

Relatórios sugerem que a China está expandindo sua marinha, incluindo sua frota de submarinos, com a intenção de aplicar pressão política e militar sobre Taiwan. De acordo com um relatório do Pentágono publicado no ano passado, a China tinha 48 submarinos de ataque a diesel e seis submarinos de ataque nucleares no final de 2022. A China é considerada estar desenvolvendo novos modelos para contrapor as capacidades dos EUA em caso de conflito pela Taiwan. Principalmente projetados para afundar outros submarinos, os submarinos de ataque desempenham um papel crucial na guerra submarina.

O submarino afundado, uma grande perda para a China, era um submarino de ataque nuclear da classe Zhou. Apesar dos esforços contínuos da China para expandir sua frota de submarinos, este incidente no Estaleiro de Wuchang é visto como um revés em seus projetos de defesa envolvendo tais submarinos.

Leia também: