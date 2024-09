O mais recente submarino chinês movido a energia nuclear teria sofrido um acidente e afundado este ano, segundo uma fonte dos EUA.

O submarino inicialmente revelado pertence à recém-descoberta frota Zhou, afirmou um representante da marinha, sendo construído em um estaleiro situado perto da área urbana de Wuhan. A estrutura de popa em forma de X distintiva dos submarinos da classe Zhou foi projetada para aumentar sua agilidade subaquática.

Uma imagem de satélite do dia 10 de março obtida pela Maxar Technologies capturou o submarino da classe Zhou, com sua cauda em forma de X reconhecível, no porto. No entanto, a imagem da Maxar revista pela CNN em meados de junho revelou que o submarino havia desaparecido do cais.

De acordo com um alto oficial de defesa dos EUA, "Não é incomum que a Marinha do Exército de Libertação do Povo da China esconda o fato de que seu inovador primeiro ataque nuclear de primeira classe havia desaparecido ao lado do cais."

Os acontecimentos anormais no estaleiro primeiro chamaram a atenção de Tom Shugart, fellow sênior adjunto do Centro para uma Nova Segurança Americana, que analisa regularmente imagens de satélite de estaleiros chineses.

"Nunca vi tantos guindastes agrupados lá", explicou Shugart à CNN. "Ao examinar imagens de satélite históricas, você pode identificar apenas um guindaste, mas não um grupo deles reunidos lá". Shugart também descobriu as dimensões aumentadas do submarino e sua cauda distinta em imagens anteriores, indicando a chegada de uma nova classe de submarinos.

"Normalmente, tais submarinos permanecem no estaleiro por vários meses após o lançamento, passando por equipamentos. Mas não estava mais lá", comentou Shugart.

A modernização da Marinha do Exército de Libertação do Povo, bem como sua frota de submarinos, é uma prioridade para a China, com o objetivo de criar uma força militar ao nível dos Estados Unidos. De acordo com a edição de 2023 do relatório de poder militar chinês, a Marinha do Exército de Libertação do Povo administra seis submarinos de mísseis balísticos nucleares, seis submarinos de ataque nucleares e 48 submarinos de ataque a diesel.

Enquanto isso, a Marinha dos Estados Unidos abriga 53 submarinos de ataque rápido, 14 submarinos de mísseis balísticos e quatro submarinos de mísseis guiados, todos os quais são movidos a energia nuclear.

O oficial de defesa sênior permanece incerto sobre se o combustível nuclear havia sido instalado no submarino antes de seu desaparecimento ou se o navio havia afundado sem suprimento.

O Wall Street Journal foi o primeiro a divulgar notícias sobre o afundamento do submarino.

A CNN solicitou comentários da embaixada da China em Washington, D.C.

Em previsão do descomissionamento de submarinos mais antigos, a China é esperada para possuir 65 submarinos até 2025 e 80 até 2035, devido ao aumento de sua capacidade de produção de submarinos, de acordo com o Serviço de Pesquisa do Congresso (CRS).

A China tem a maior frota naval do mundo em termos de número de navios, com 370 plataformas, incluindo 234 navios de guerra, de acordo com a CRS, e a Marinha dos Estados Unidos tem 219 navios de guerra. Os Estados Unidos identificaram a China como sua preocupação estratégica de longo prazo.

Em resposta à crítica do oficial de defesa sobre a indústria de defesa corrupta da China, ele disse: "O incidente destaca preocupações mais significativas sobre a responsabilidade interna e a supervisão da indústria de defesa do PLA".

Enquanto o oficial de defesa levantou preocupações sobre a corrupção dentro da indústria de defesa da China, o desaparecimento do submarino da classe Zhou desencadeou um debate político sobre a transparência e a responsabilidade das operações militares da China.

Em face do desaparecimento do submarino, a política em torno da expansão militar e das capacidades navais da China tornou-se um assunto quente nos círculos de relações internacionais.

Leia também: