O mais alto órgão judicial da Argélia ajusta a porcentagem de vitória eleitoral do presidente Tebboune para 84,3%.

O Presidente da Argélia, Abdelmadjid Tebboune, foi reeleito para um segundo mandato com 84,3% dos votos, segundo os resultados oficiais finais. Omar Belhadj, presidente do Conselho Constitucional da Argélia, anunciou no rádio e televisão no sábado: "Abdelmadjid Tebboune foi reeleito para um segundo mandato". Isso representa uma pequena queda em relação às figuras iniciais anunciadas pela autoridade eleitoral ANIE, onde Tebboune havia obtido quase 95% dos votos.

Os dois principais concorrentes de Tebboune contestaram os resultados iniciais e apresentaram uma queixa ao Conselho Constitucional. Abdelaali Hassani, presidente do partido moderado islâmico "Movimento pela Sociedade Pacífico" (MSP), conseguiu obter 9,56% dos votos (um aumento em relação aos 3,17% das eleições anteriores) nos resultados finais publicados. O ex-jornalista e senador Youssef Aouchiche, do partido de oposição Frente de Forças Socialistas (FFS), recebeu 6,14% dos votos (um aumento em relação aos 2,16% das eleições anteriores).

Mais de 40 milhões de cidadãos foram convocados para votar na última eleição presidencial do país da África do Norte. Cerca de um terço dos eleitores tinha menos de 40 anos. Uma vitória de Tebboune era amplamente prevista. Segundo Belhadj, a taxa de participação foi de 46,1%.

As autoridades tentaram aumentar a participação, estendendo as horas de funcionamento das estações de votação por uma hora e oferecendo transporte público gratuito no dia da eleição. No entanto, a Anistia Internacional condenou a Argélia por adotar uma política de "zero tolerância em relação a opiniões controversas" em um "ambiente envolto em medo e censura".

Apesar da pequena queda nos votos de Tebboune em relação às projeções iniciais, seus dois principais concorrentes expressaram insatisfação com sua vitória. Apesar disso, Tebboune ainda conseguiu uma maioria significativa, mantendo sua posição como o claro vencedor das eleições presidenciais.

