O maior porta-aviões da Marinha dos EUA regressa aos EUA após uma longa missão no Mediterrâneo

O porta-aviões USS Gerald R. Ford regressará ao seu porto de origem em Norfolk, Virgínia, após o seu primeiro destacamento de combate, um cruzeiro de oito meses que teve início a 2 de maio, segundo o comunicado.

O Ford - descrito por um porta-voz da Marinha como a "plataforma de combate mais adaptável e letal do mundo" - foi comissionado em 2017 e é o mais novo porta-aviões da Marinha dos EUA e o navio principal da primeira nova classe de porta-aviões da Marinha projetada em mais de 40 anos.

O navio de guerra de 100.000 toneladas, com um contingente de caças F/A-18 Super Hornet a bordo, chegou ao largo da costa de Israel nos dias que se seguiram aos ataques terroristas do Hamas que mataram mais de 1.200 pessoas.

Essa deslocação foi ordenada para que o Ford pudesse contribuir para a "dissuasão regional e a postura de defesa" dos EUA, informou a Sexta Frota.

Com a partida do Ford, o USS Eisenhower é o único porta-aviões dos EUA na região, numa altura em que as tensões aumentam devido aos ataques dos Houthi à navegação comercial no Mar Vermelho.

Os Houthis lançaram dezenas de ataques a navios comerciais desde 7 de outubro, afirmando que estão a agir em solidariedade com o Hamas no contexto da guerra do grupo contra Israel.

No fim de semana, as forças norte-americanas, incluindo os helicópteros que operam ao largo do Eisenhower, tiveram o seu primeiro confronto mortal com unidades Houthi, afundando três barcos Houthi que tinham atacado um navio comercial e disparado contra os helicópteros norte-americanos que vieram em seu auxílio.

"Os helicópteros da Marinha dos EUA responderam com fogo em legítima defesa, afundando três dos quatro pequenos barcos e matando as tripulações. A quarta embarcação fugiu da área", diz um comunicado do Comando Central dos EUA.

A Sexta Frota dos EUA afirmou que, mesmo com a partida do Ford, a Marinha dos EUA mantém "uma grande capacidade tanto no Mediterrâneo como no Médio Oriente".

O comunicado da Sexta Frota informa que o navio de assalto anfíbio USS Bataan, que pode transportar caças furtivos F-35 do Corpo de Fuzileiros Navais, bem como o navio de desembarque em doca USS Carter Hall e a doca de transporte anfíbio USS Mesa Verde estavam a operar em conjunto no Mediterrâneo oriental.

Os destróieres de mísseis guiados dos EUA, incluindo alguns que derrubaram drones e mísseis Houthi nas últimas semanas, também estão na região, disse a Sexta Frota.

Além disso, os EUA iniciaram a Operação Prosperity Guardian, uma coligação marítima destinada a reforçar a segurança no sul do Mar Vermelho.

"Estamos a colaborar com os Aliados e parceiros para reforçar a segurança marítima na região. O Departamento de Defesa continuará a reforçar a sua posição de força colectiva na região para dissuadir qualquer Estado ou interveniente não estatal de fazer escalar esta crise para além de Gaza", refere o comunicado da Sexta Frota.

