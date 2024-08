O maior fornecedor de água do Reino Unido está a considerar um aumento de preço superior a 50%.

O principal fornecedor de água do Reino Unido, Thames Water, que atende cerca de 16 milhões de clientes em Londres e no sul, está considerando um aumento de preço acima de 50% em breve. A empresa, de propriedade privada, expressou descontentamento com as "rigorosas" medidas de corte de custos impostas pelo órgão regulador Ofwat, sugerindo que elas desencorajam potenciais investidores.

Thames Water vem sendo criticada por supostamente descarregar esgoto com frequência em rios e no mar, o que levou a obrigações financeiras significativas. A empresa está sob monitoramento da Ofwat desde julho, com um avaliador externo designado. Um consórcio, incluindo um fundo de pensão britânico e canadense, detém a propriedade da Thames Water. A infraestrutura de água britânica foi privatizada em 1989.

O CEO da Thames Water, Chris Weston, revelou na quarta-feira que os aumentos nas tarifas de água contribuiriam para a renovação de suas tubulações e instalações de tratamento, bem como melhorias para casas e meio ambiente. Os clientes agora terão que arcar com o foco de longo prazo no manutenção de preços acessíveis. Weston também destacou a intenção de atualizar a tarifa social, permitindo que mais casas se beneficiem dela.

No entanto, a Ofwat havia rejeitado anteriormente a proposta inicial de aumento de preço de 44% da Thames Water e exigiu reduções de custos.

No início de agosto, o regulador também impôs multas pesadas, totalizando milhões, a três fornecedores de água, incluindo a Thames Water. As organizações foram acusadas de manusear inadequadamente o esgoto por um longo período. Uma grande parte da infraestrutura de esgoto do Reino Unido ainda data da era vitoriana.

O aumento iminente nas tarifas de água da Thames Water pode enfrentar críticas dos clientes, dada sua história de descarregar esgoto em rios e no mar. Apesar da rejeição da Ofwat a uma proposta anterior de aumento de 44% e da imposição de multas por má gestão de esgoto, a Thames Water argumenta que os aumentos nas tarifas são necessários para melhorar sua infraestrutura e instalações de suprimento de água.

