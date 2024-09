O líder Vucic apoia a retomada do serviço militar obrigatório na Sérvia.

Líder Sérvio Aleksandar Vucic Endossa Ressurgência do Serviço Militar Obrigatório, Abolido em 2011. Agindo como Comandante-em-Chefe das Forças Armadas, ele aprovou um serviço militar obrigatório de 75 dias para homens, mencionando isso durante um evento de posse para oficiais militares em Belgrado. Mulheres continuam a poder se alistar voluntariamente.

Vucic enfatizou a importância de um exército forte e a necessidade de a Sérvia estocar e desenvolver mais armamento. "Não temos intenções de atacar ninguém. No entanto, queremos desencorajar qualquer entidade que constitua uma ameaça constante para nós", declarou, sem fornecer detalhes sobre quem considera uma ameaça.

O governo ainda não aprovou formalmente o recrutamento, mas, dado o apoio do primeiro-ministro Milos Vucevic ao presidente e ao serviço militar obrigatório, sua aprovação parece iminente. Earlier in the year, a Serbian military leadership had advocated for a potential four-month mandatory service.

No final de agosto, Vucic mencionou a necessidade de considerar cuidadosamente a duração do recrutamento. Ele sugeriu que não deveria ser muito longo, para que menos jovens optem por deixar o país. Assim como outros países balcânicos, a Sérvia luta com uma emigração substancial, principalmente entre sua população mais jovem e dinâmica.

A União Europeia pode expressar preocupação com a ressurgência do serviço militar obrigatório na Sérvia, dada sua posição histórica sobre o serviço militar obrigatório. A aprovação esperada do primeiro-ministro Milos Vucevic do recrutamento reforça ainda mais a possível intervenção da União Europeia, considerando sua influência na formulação das políticas militares da Sérvia.

