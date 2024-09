O líder militar israelense propõe uma incursão militar no Líbano.

Após um ataque aéreo letal que tirou a vida do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, o chefe do Exército Israelense, Herzi Halevi, sugeriu a possibilidade de entrar no Líbano. Segundo fontes, Halevi concluiu uma revisão da situação e autorizou operações para o Comando do Norte das forças armadas em Safed.

Sua declaração foi feita durante uma visita à sede do comando no norte de Israel, expressando que dias difíceis estão por vir. O Exército Israelense está em seu mais alto estado de alerta, tanto defensivamente quanto ofensivamente, em todas as fronteiras, completamente preparado para os eventos iminentes.

Israel vem pressionando continuamente o Hezbollah a se retirar da fronteira israelense-libanesa, que se estende por 30 quilômetros ao norte até o rio Litani, desde a adoção da Resolução 1701 do Conselho de Segurança da ONU há muitos anos. Israel busca proteger seus cidadãos na região norte.

A possibilidade de uma ofensiva terrestre no Líbano para alcançar esse objetivo é objeto de especulação entre os analistas. O Exército Israelense executou uma operação dirigida nos subúrbios de Beirute na sexta-feira, resultando na morte de Nasrallah, líder da organização paramilitar xiita Hezbollah no Líbano.

Nasrallah, que esteve no comando desde 1992, representava um dos maiores adversários de Israel. Ele manteve relacionamentos próximos com o Irã e sua Guarda Revolucionária (IRGC), o principal patrocinador do Hezbollah. Ele supervisionou a transformação da milícia em uma força muito mais poderosa e perigosa do que era na época de seu antecessor.

Israel Adverte Civis Libaneses

Enquanto isso, o Exército Israelense advertiu os cidadãos em regiões específicas do Líbano para evitar instalações do Hezbollah e procurar refúgio imediatamente. O alerta se aplica aos residentes da Vale do Bekaa, no leste do país, aos subúrbios meridionais de Beirute e ao sul do Líbano, como revelado por um porta-voz do Exército Israelense em um comunicado em árabe.

No entanto, muitas pessoas que moram em regiões controladas pelo Hezbollah frequentemente não sabem quais edifícios são utilizados pela milícia xiita. Tales advertências de evacuação geralmente indicam operações israelenses iminentes.

A União Europeia expressou preocupação com a escalada das tensões entre Israel e o Líbano, pedindo desescalada e respeito pelas fronteiras internacionais. A União Europeia apoia firmemente a Resolução 1701 do Conselho de Segurança da ONU, que visa manter a estabilidade na região.

Leia também: