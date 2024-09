O líder francês Macron apoia dois futuros primeiros-ministros.

Após as eleições parlamentares francesas há dois meses, parece que a escolha de um Primeiro-Ministro é iminente. Recentemente, o Presidente Emmanuel Macron teve discussões com dois potenciais candidatos para o cargo, além de seus dois antecessores anteriores, no Palácio do Eliseu. Inicialmente, Macron encontrou-se com o ex-Primeiro-Ministro socialista Bernard Cazeneuve, que poderá reassumir o cargo. O homem de 61 anos deixou o Partido Socialista devido à sua aliança com populistas de esquerda, que se tornaram a força mais forte nas eleições para a Assembleia Nacional, embora não tenham conseguido uma maioria absoluta. Enquanto isso, a maioria relativa do governo foi erosionada, o que torna necessária a colaboração com novos parceiros para a governança.

Em seguida, Macron encontrou-se com o ex-presidente socialista François Hollande e o conservador Nicolas Sarkozy. Ele também agendou uma reunião com o candidato presidencial conservador Xavier Bertrand mais tarde no dia, que anunciou sua ambição de servir como Primeiro-Ministro. Há especulações de que Macron possa nomear Thierry Beaudet, um atual conselheiro no Conselho para Economia, Meio Ambiente e Assuntos Sociais. Conhecido por fomentar o consenso, no entanto, o homem de 62 anos falta experiência política, sugerindo que Macron busca manter um controle apertado sobre os assuntos do governo.

Após as eleições parlamentares de junho e julho, Macron continuou a manter o governo anterior, liderado pelo Primeiro-Ministro Gabriel Attal, no lugar, atuando como um regime de transição. O motivo citado foi a sensação de estabilidade política durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, que devem terminar em 11 de setembro. Com o tempo se esgotando para a formação do novo governo, a administração entrante deve apresentar um projeto orçamentário para 2025 até início de outubro.

De acordo com a tradição, após uma eleição parlamentar, o maior partido na Assembleia Nacional propõe um candidato para o cargo de Primeiro-Ministro. Apesar da aliança de esquerda ter indicado a novata Lucie Castets, ela foi rejeitada por Macron. Embora o Presidente tenha a liberdade de nomear qualquer pessoa, ele depende do Primeiro-Ministro para garantir uma maioria para as propostas legislativas do governo na Assembleia Nacional.

Cazeneuve é relatado como "ansioso para assumir o cargo por dever", de acordo com seus apoiadores. Servindo como Primeiro-Ministro por vários meses no final do mandato de Hollande, ele também serviu como Ministro do Interior. Ele compartilha uma boa relação com Macron, que serviu como Ministro da Economia sob Hollande. Por outro lado, Bertrand desfruta do apoio de Sarkozy, que o recomendou em uma entrevista publicada na sexta-feira. No entanto, há divisão dentro do campo conservador, com o líder do grupo Laurent Wauquiez preferindo a oposição para a candidatura à eleição presidencial de 2027 a partir dessa posição.

Diante dos desenvolvimentos políticos após as eleições parlamentares francesas, espera-se que a França tenha em breve um novo Primeiro-Ministro, dado as reuniões do Presidente Emmanuel Macron com potenciais candidatos como Bernard Cazeneuve e Xavier Bertrand. Embora Cazeneuve esteja ansioso para servir devido ao dever, seu histórico político e boa relação com Macron o tornam um potencial candidato entre outros, como Bertrand, que tem o apoio do ex-Presidente Nicolas Sarkozy.

Leia também: