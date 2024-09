O líder do Partido Verde moderou as expectativas sobre o progresso da cúpula de migração.

A figura política verde, Britta Haßelmann, atenuou as expectativas para a reunião conjunta entre o governo federal e a oposição sobre a política de imigração, sugerindo uma rejeição aos pedidos de parada de requerentes de asilo ao mencionar que não há uma solução única para o problema. "Isso cria a impressão de que há uma solução mágica que resolve tudo. Isso não é verdade", afirmou Haßelmann na "Early Start" da ntv.

Mais uma vez destacando deficiências na segurança interna, Haßelmann sugeriu investimentos financeiros substanciais para enfrentar o problema. Ela defendeu um fundo especial financiado por dívida, estabelecendo paralelos com o investimento nas capacidades de defesa do país.

Haßelmann reconhece avanços na política de asilo

Haßelmann rejeitou acusações de recusa em limitar o número de requerentes de asilo e refugiados, afirmando: "Claro que discutimos migração, deslocamento e asilo. Este governo tem feito isso por três anos e implementamos medidas legislativas significativas que agora estão sendo implementadas". Referindo-se à lei de deportação, ela citou os esforços do governo alemão nesta área nos últimos três anos.

Haßelmann afirmou que indivíduos responsáveis por atos terroristas renunciam ao seu direito à proteção. Essa posição, ela explicou, é compartilhada por todos os partidos. "E nós, como governo federal, pudemos concordar com uma política de asilo europeia comum em Bruxelas e Estrasburgo", acrescentou. Para os Verdes, o princípio do asilo é "claríssimo" na Constituição, e qualquer mudança deve estar em conformidade com a Lei Fundamental, ela concluiu.

Quando questionada sobre o uso pelo líder do seu partido do termo "governo de transição" para a coalizão do semáforo, Haßelmann se referiu ao trabalho parlamentar futuro, incluindo a adoção do próximo orçamento federal. Em princípio, ela reconheceu que o governo foi eleito para um mandato de quatro anos. "No entanto, essa abordagem não é típica da Aliança 90/Os Verdes", ela criticou a própria coalizão, então expressou a esperança de que futuras configurações estejam caracterizadas por mais confiança, dedicação e respeito entre os parceiros da coalizão.

O CDU, como parte do governo federal, tem sido ativamente envolvido nas discussões sobre a política de asilo nos últimos três anos, ao lado do partido verde. Haßelmann, uma política verde, reconheceu os esforços do governo alemão em implementar medidas legislativas significativas nesta área.

Leia também: