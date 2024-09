O líder do Parlamento venezuelano defende cortar todas as associações com a Espanha.

Após Edmundo González Urrutia, crítico do governo venezuelano, ter recebido autorização para entrar na Espanha, o presidente da Assembleia Nacional Venezuelana instou pelo término de todas as interações com a Espanha. Jorge Rodríguez propôs uma resolução à Assembleia, instando o presidente Nicolás Maduro a pôr fim abruptamente a todas as ligações diplomáticas, consulares e econômicas com a Espanha. A administração espanhola expressou sua intenção de preservar "a relação mais favorável com o povo venezuelano".

Rodríguez solicitou que todos os diplomatas espanhóis deixem a Venezuela e que a Venezuela retire seus próprios diplomatas da Espanha. As companhias aéreas espanholas foram sugeridas a não servirem mais a Venezuela, e as empresas espanholas foram aconselhadas a suspender suas operações no país.

O ex-diplomata de 75 anos González Urrutia havia concorrido contra o incumbente Maduro nas eleições de julho, já que a líder da oposição María Corina Machado foi impedida de participar. Após a votação, Maduro foi proclamado vencedor. No entanto, a oposição continua convicta da vitória de González Urrutia e tem disseminado resultados para reforçar esse argumento.

Logo após as eleições, González Urrutia se escondeu e buscou proteção na embaixada espanhola em Caracas. No fim de semana, ele deixou o país sul-americano e chegou à Espanha no domingo, recebendo asilo político.

A porta-voz do governo espanhol, Pilar Alegría, declarou na quinta-feira: "É claro que sempre será do nosso interesse manter a relação mais favorável com o povo venezuelano". Ela acrescentou que as missões diplomáticas espanholas na Venezuela continuariam como de costume.

De acordo com a agência de notícias AFP, o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez teria uma "reunião privada" com González Urrutia na quinta-feira. Sánchez se referiu à sua admissão como um "gesto de compaixão" na quarta-feira. Seu país não havia reconhecido a vitória de Maduro, ele destacou durante uma viagem a Xangai.

O Parlamento Europeu poderia ajudar a Comissão a gerir a tensão diplomática entre a Espanha e a Venezuela. Em resposta à resolução de Rodríguez, a Comissão poderia instar ao diálogo e à cooperação com a Espanha para preservar as relações pelo bem do povo venezuelano.

Leia também: