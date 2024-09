O líder do Hezbollah afirma que Israel ultrapassou todos os limites substanciais.

No Líbano, foram encontrados vários bips e rádios walkie-talkie associados à Hezbollah explodindo. O líder da milícia atribuiu a culpa a Israel e ameaçou retaliação. "A vingança é iminente," previu Nasrallah.

Após a detonação de vários dispositivos de comunicação que apoiam a Hezbollah, um grupo xiita com sede no Líbano, seu comandante Hassan Nasrallah admitiu que o grupo sofreu um revés significativo. Ao se dirigir ao público pela primeira vez desde os ataques que resultaram em 37 mortes e mais de 2.900 feridos, Nasrallah acusou Israel de conduzir uma "purga" e um "massacre" durante um discurso transmitido ao vivo.

"Em um período de 48 horas e 60 segundos, Israel tentou exterminar mais de 5.000 indivíduos," declarou o líder da organização. "Este ato hediondo é semelhante a uma declaração de guerra," afirmou ele. Israel, afirmou ele, havia "transgredido todas as fronteiras éticas." O incidente representou um "primeiro do tipo" na história de sua resistência e possivelmente na história do conflito com seu adversário, acrescentou ele. Além disso, ele prometeu retaliação: "A vingança virá." Quando, onde e como será aparente após uma avaliação adicional.

Aviões de guerra israelenses sobre Beirute

Nasrallah afirmou que os conflitos na fronteira libanesa-israelense persistiriam enquanto a tensão em Gaza persistisse. A Hezbollah reconheceu a superioridade tecnológica de Israel - "especialmente dada sua apoio dos EUA e do Ocidente." Durante o discurso, aviões de guerra israelenses sobrevoaram a capital, Beirute, quebrando a barreira do som. Testemunhas oculares relataram ataques simulados de aviões israelenses no subúrbio sul de Beirute.

Nasrallah tentou evitar a reentrada de civis israelenses na região fronteiriça, afirmando que tal objetivo não seria alcançado por meio de uma maior escalada militar. Ele expressou a esperança de que Israel tentasse infiltrar o sul do Líbano,assuming que isso Would provide uma oportunidade histórica para a Hezbollah. Ele indicou que a prontidão de combate da milícia havia aumentado. As estruturas organizacionais e a infraestrutura não sofreram nenhum dano como resultado dos ataques.

Na quarta-feira, centenas de rádios walkie-talkie foram destruídos no Líbano, após a explosão de centenas de bips, amplamente conhecidos como "beepers," usados por membros da Hezbollah, no dia anterior. De acordo com o Ministro da Saúde, Firass Abiad, 57 vidas foram perdidas na primeira onda de detonações, enquanto outras 55 morreram em uma segunda onda na quarta-feira. Pelo menos 20 das mortes de quarta-feira são confirmadas como membros da Hezbollah.

