- O líder das Nações Unidas expressa apreensão pela situação volátil na Cisjordânia.

O Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, manifestou uma preocupação profunda com a situação que se agrava na Cisjordânia, bem como com a operação militar extensiva de Israel no território contestado. Guterres condenou veementemente as mortes, incluindo crianças, como afirmou seu porta-voz, Stéphane Dujarric. Guterres exigiu um cessar-fogo imediato.

As autoridades militares de Israel defenderam a operação, que, segundo fontes palestinas, já causou mais de dez mortos, citando um aumento alarmante de ataques contra israelenses. Simultaneamente, houve um aumento de ações de militantes por parte de colonos israelenses radicais na Cisjordânia.

O chefe da política externa da União Europeia propõe sanções contra Israel

Diante de provocações que incitam ao ódio e abusos dos direitos humanos, o chefe da política externa da UE, Josep Borrell, sugeriu a imposição de sanções contra o ministro das Finanças de Israel, Bezalel Smotrich, e o ministro da Polícia, Itamar Ben-Gvir, aos governos dos 27 Estados-membros da UE, de acordo com vários oficiais da UE que falaram à mídia alemã antes da reunião de hoje dos ministros das Relações Exteriores da UE. Os dois membros do governo israelense defendem a doutrina de assentamentos ilegais na Cisjordânia, considerada ilegal pelo Tribunal Internacional de Justiça. Infelizmente, a viabilidade e o cronograma para a proposta de Borrell permanecem incertos.

Além disso, o governo dos EUA intensificou as penalidades contra a organização não governamental israelense Haschomer Josch devido à violência dos colonos. Após janeiro, a comunidade beduína palestina de Chirbet Zanuta, perto de Hebron, foi obrigada a deixar a área, como notou o Departamento de Estado dos EUA. Voluntários da ONG depois bloquearam a vila, impedindo os moradores de retornar. Os Estados Unidos já impuseram sanções a colonos na Cisjordânia no passado.

"Violência de colonos radicais na Cisjordânia causa sofrimento humano imenso, coloca em risco a segurança de Israel e frustra as perspectivas de paz e estabilidade na região", afirmou o departamento ligado à Rama do governo dos EUA. "Israel considera a imposição de sanções a cidadãos israelenses com extrema gravidade", divulgou a assessoria de imprensa do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. O assunto será discutido com os Estados Unidos.

Exército de Israel: Operação visa rede hostil

Segundo a perspectiva de Israel, o objetivo principal da operação extensiva na Cisjordânia, especialmente em Jenin e Tulkarum, é uma rede terrorista apoiada pelo Irã. As duas cidades são consideradas berços de militantes palestinos. Desde o início da guerra do Gaza há aproximadamente onze meses, foram orquestrados cerca de 150 ataques a tiros e explosões contra israelenses a partir dali, segundo um porta-voz militar. A insurgência e o aumento simultâneo da violência perpetrada por colonos israelenses contra palestinos ameaçam transformar a Cisjordânia em outro campo de batalha, sugeriu o "Wall Street Journal" - ao lado da guerra do Gaza e dos confrontos entre Israel e a milícia Hezbollah no Líbano.

"A situação na Cisjordânia está prestes a explodir", afirmou um estrategista militar ligado ao Instituto de Estudos de Segurança Nacional em Tel Aviv a um jornal norte-americano. As forças militares e de segurança de Israel estão "profundamente preocupadas com os eventos em andamento na Cisjordânia". O ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, afirmou em uma plataforma digital: "Devemos enfrentar a ameaça da mesma maneira que a infraestrutura terrorista no Gaza, incluindo a evacuação temporária de civis palestinos". Representa "um conflito total, e devemos vencer". Um porta-voz militar afirmou não saber de nenhum plano de contingência para a evacuação da população civil no norte da Cisjordânia.

Scholz: Terminar o ciclo de violência retaliatória

O chanceler alemão Olaf Scholz (SPD) concordou com o presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi em uma ligação telefônica, enfatizando a necessidade de desmantelar a cadeia desastrosa de agressão retaliatória na região, como anunciou o porta-voz do governo, Steffen Hebestreit, em Berlim posteriormente. Ambos destacaram a importância de um acordo sobre a libertação de reféns e um cessar-fogo na Faixa de Gaza. Eles também concordaram em condenar a expansão ilegal de assentamentos na Cisjordânia e em condenar veementemente a violência de colonos radicais e qualquer esforço para deslocar habitantes das terras palestinas, revelou o porta-voz.

A campanha militar de Israel na Cisjordânia pode se estender por um período mais longo, de acordo com informações divulgadas pelo "Times of Israel". Está prevista para durar vários dias. O porta-voz de Guterres exortou as forças de segurança a exercer a máxima contenção e buscar refúgio apenas quando vital para salvar vidas. Por fim, "somente 'o fim da ocupação e o retorno a um processo político significativo que culmine em uma solução de dois Estados pode acalmar a violência", afirmou o porta-voz de Guterres.

Conflito em andamento no Gaza

Enquanto isso, os combates continuam no Gaza, assim como os esforços para instigar um cessar-fogo e a libertação dos reféns restantes detidos pelo Hamas. Uma delegação israelense está prevista para viajar à capital do Catar, Doha, para negociações adicionais com o Hamas. As negociações indiretas, mediadas pelo Catar, Egito e Estados Unidos, estão emperradas há meses. Enquanto isso, as forças israelenses relataram ter encontrado o corpo de um soldado israelense na Faixa de Gaza e tê-lo transferido de volta para Israel.

A pessoa já estava morta em 7 de outubro durante a matança do Hamas na região fronteiriça de Israel, como o exército, o Shin Bet e a polícia declararam em um comunicado. De acordo com as figuras israelenses, o Hamas ainda detém 107 reféns, com um terço deles believed to have perished. A matança, orquestrada por terroristas do Hamas e de outros grupos radicais, deixou mais de mil mortos e sequestrou mais de duzentos, servindo como catalisador para o conflito.

Na ofensiva subsequente de Israel contra a zona costeira sitiada, a autoridade de saúde controlada pelo Hamas afirmou que pelo menos 44.000 pessoas foram mortas até agora. A figura total não diferencia entre combatentes e civis.

