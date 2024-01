O líder da maioria na Câmara dos Representantes, Steve Scalise, apoia a candidatura de Trump à presidência

O anúncio de Scalise ocorre menos de duas semanas antes do início da votação para as primárias presidenciais republicanas nas caucuses do Iowa. Todos os líderes do Partido Republicano da Câmara, com exceção do líder da maioria da Câmara, Tom Emmer, já apoiaram Trump.

"Tenho orgulho de endossar Donald Trump para presidente em 2024 e estou ansioso para trabalhar com o presidente Trump e uma Câmara e Senado republicanos para lutar pelas famílias que estão lutando sob o peso das políticas fracassadas de Biden", postou Scalise no X, anteriormente conhecido como Twitter.

Trump agradeceu a Scalise no seu site de redes sociais Truth Social e disse que era uma "grande honra" ter o seu apoio. "Não vos vou desiludir, nem ao nosso país!" , escreveu Trump.

O ex-presidente continua a liderar as primárias presidenciais republicanas com cerca de 40 pontos percentuais nas sondagens a nível nacional, de acordo com a última atualização da sondagem da CNN, à frente dos seus principais rivais, o governador da Florida Ron DeSantis e a ex-governadora da Carolina do Sul Nikki Haley.

A liderança de Trump surge no momento em que ele é arguido em vários julgamentos criminais e enfrenta 91 acusações contra ele em quatro casos separados. Tem estado a fazer malabarismos com a campanha nos primeiros estados de votação e com as suas obrigações legais como arguido. Trump declarou-se inocente de todas as acusações.

Fonte: edition.cnn.com