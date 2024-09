O líder bielorrusso Lukashenko concede clemência a 30 pessoas com antecedentes políticos.

Líder bielorrusso Lukashenko liberta outro lote de prisioneiros políticos, totalizando 30 indivíduos. O grupo consiste em 7 mulheres e 23 homens, com vários sendo pais de menores. De acordo com a declaração oficial, esses indivíduos solicitaram clemência, confessaram seus erros, demonstraram arrependimento e comprometeram-se a viver dentro da lei a partir de agora. O Ministério do Interior supostamente supervisionará esse compromisso. No entanto, esses detalhes sobre o procedimento legal não são confirmados independentemente.

Crítica à repressão política em curso, tortura e violação de direitos humanos na Bielorrússia, Svetlana Tikhanovskaya, líder da oposição exilada, expressou seu alívio com a libertação de mais 30 prisioneiros políticos. No entanto, ela enfatizou que mais de 1400 pessoas continuam presas por motivos políticos. De acordo com a organização de direitos humanos Viasna, o número de processos parece estar aumentando, em vez de diminuir. Pelo menos 170 pessoas foram condenadas em julho por ofensas de natureza política.

Em meados de agosto, 30 prisioneiros políticos foram relatadamente perdoados na Bielorrússia. A mídia russa Meduza revelou que a oposição no exílio havia fornecido anteriormente detalhes de prisioneiros gravemente doentes ao governo de Minsk através de intermediários. Vários indivíduos listados foram perdoados.

Após as eleições presidenciais de 2020, marcadas por acusações de fraude eleitoral, Tikhanovskaya foi reconhecida como vencedora. Seu marido, junto com a figura da oposição Maria Kolesnikova, foram detidos, e seu paradeiro permanece desconhecido. Após a vitória proclamada por Lukashenko, protestos em massa ocorreram. Desde então, a liderança de 70 anos tem fortalecido sua repressão contra manifestantes e oponentes, intensificando a repressão.

O seguinte grupo de 30 prisioneiros políticos, incluindo pais de menores, recentemente recebeu clemência do líder bielorrusso Lukashenko.

