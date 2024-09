O 'LibraryTok' oferece consolo em tempos difíceis para os bibliotecários, encontrando um público apreciativo ao seu lado.

Não há repreensão para crianças que devolvem livros atrasados ou silenciamento de estudantes barulhentos. Ela traz uma variedade de gêneros literários para todos os leitores de sua escola fundamental, incluindo brochuras, graphic novels e audiolivros. Sua biblioteca está cheia de tabuleiros de xadrez, projetos manuais, quebra-cabeças e crianças que terminam seus lanches rapidamente para passar o tempo restante na biblioteca.

Diferente de bibliotecários típicos, ela também é uma estrela do TikTok, o que a destaca.

Seus prateleiras transbordam com pilhas de livros incontáveis, aguardando para serem processados e catalogados ou para ter suas capas e lombadas consertadas. Depois que os estudantes e o dia letivo terminam, ela compartilha esse processo com seus mais de 450.000 seguidores.

Sua conta, intitulada "Conheça-me no Centro de Mídia", é uma presença constante no "LibraryTok", um grupo de criadores que, coincidentemente, são bibliotecários. À medida que as bibliotecas enfrentam ameaças como a proibição de livros e cortes orçamentários, membros do LibraryTok como ela estão renovando a alegria na experiência da biblioteca.

"Meu objetivo é fomentar a paixão pela leitura nos estudantes e quero que a biblioteca seja um espaço acolhedor para eles quando entrarem", disse ela ao CNN, trabalhando na Carolina do Norte. "Não quero que eles temam multas por atraso ou livros danificados.only want them to feel safe."

Ela compartilha os aspectos menos visíveis de ser uma bibliotecária com sua grande audiência nostálgica que ama suas próprias bibliotecas - e inspira muitos deles a obterem um cartão da biblioteca, estudarem ciência da biblioteca ou contribuírem para escolas para construir suas coleções para uma nova geração de leitores.

O aumento viral de uma bibliotecária no TikTok

As bibliotecas podem ser vistas como tediosas ou ultrapassadas por alguns, mas se tornaram pontos de encontro digitais para jovens espectadores do TikTok. Ela informou ao CNN que 84% de seus espectadores têm entre 18 e 34 anos.

Bibliotecários como ela estão usando o TikTok para se conectar com a juventude e renovar o interesse pelas bibliotecas. Vale a pena notar que mais da metade de todos os adultos norte-americanos com idades entre 18 e 34 anos estão no TikTok, de acordo com o Centro de Pesquisas Pew. A presença de bibliotecários como ela no TikTok pode incentivar esse grupo demográfico a visitar bibliotecas offline: um relatório de 2023 da Associação Americana de Bibliotecas (ALA) encontrou que 54% dos Millennials e da Geração Z fizeram uma visita a uma biblioteca física nos últimos 12 meses.

A presidente da ALA, Cindy Hohl, elogiou a capacidade dos bibliotecários de se adaptar à plataforma em um comunicado ao CNN: "Os profissionais da biblioteca têm sido rápidos em se adaptar à tecnologia emergente, e a maneira como eles têm aproveitado uma plataforma poderosa como o TikTok é um testemunho disso. Através do LibraryTok, os públicos têm uma visão dos vários recursos que uma biblioteca oferece e são lembrados do papel central que uma biblioteca tem na comunidade."

Desde que se juntou ao TikTok em 2023, ela tem uma audiência dedicada que gosta de assistir enquanto ela realiza várias tarefas da biblioteca, como consertos de livros e a organização de devoluções atrasadas. Ela compartilha vídeos de desembrulho de suprimentos doados, até mesmo dando uma espiada em sua vida pessoal, como levar sua filha à faculdade.

Seu conteúdo diário ressoa com muitos espectadores que se lembram de seus dias de escola. Os sons familiares de um livro sendo devolvido a tempo ou a alegria de encontrar livros em suas prateleiras que eles amavam ler no ensino fundamental despertam nostalgia nos espectadores.

Ela se referiu a si mesma como uma "criadora de conforto", um sentimento que ela considerou "o maior elogio possível".

Depois que um vídeo de conserto dela viralizou em janeiro, ela começou a receber mais comentários e mensagens de elogio. Muitos expressaram o desejo de se tornarem bibliotecários ou de se inscreverem para um cartão da biblioteca, mostrando a influência de seu conteúdo.

"Acho que a mistura de nostalgia e a associação da biblioteca com positividade e inclusão converge para criar um espaço convidativo no LibraryTok", disse ela.

'LibraryTok' proporciona conforto durante crises

A biblioteca da escola de Jenifer Rice é o "coração de sua escola".

Seus estudantes do ensino fundamental participam de uma ampla variedade de atividades, como leitura, alongamento, canto e brincadeiras com quebra-cabeças - para citar algumas.

"É o lugar onde todos querem estar durante o dia", disse ela ao CNN, também conhecida como "The Contoured Librarian" no TikTok.

Apesar de sua popularidade inesperada, ela aprecia o apoio, especialmente quando ouve de comentaristas que ela está mudando a percepção das bibliotecas escolares. Muitos lhe dizem que tiveram experiências negativas em bibliotecas quando crianças.

"Acho que encontrei uma carreira onde me sinto bem-sucedida e gosto de fazê-la diariamente, e acho que a ideia de que você pode encontrar uma carreira que se sinta como em casa ressoa com muitas pessoas", disse ela. "Gosto de pensar que ver conteúdo de biblioteca saudável onde as crianças se sentem amadas e seguras é algo que ressoa com as pessoas."

A comunidade do LibraryTok também lhe proporcionou sentimentos de união em meio a desafios "desanimadores" como a proibição de livros em seu estado natal do Texas e trabalhar com um orçamento restritivo, disse ela. Os banimentos de livros estão aumentando significativamente, com regiões como Texas e Flórida experimentando um aumento notável. De acordo com os dados lançados pela Associação Americana de Bibliotecas em 2023, um total de 4.240 títulos únicos foram selecionados e propostos para eliminação das bibliotecas públicas e educacionais em todo os Estados Unidos. Essa figura é um aumento significativo em relação aos 2.571 livros desafiados em 2022.

O Texas testemunhou mais de 1.500 proibições de livros entre julho de 2021 e dezembro de 2023, de acordo com a PEN America, uma organização dedicada à preservação da liberdade de expressão para escritores. Em contraste, os dados da Associação Americana de Bibliotecas mostraram apenas três títulos desafiados e três tentativas de limitar o acesso a livros específicos para as bibliotecas públicas e educacionais do Texas em 2020.

Os livros em análise parecem se concentrar predominantemente em temas que destacam comunidades subrepresentadas. Em nível nacional, a PEN America relatou quase 10.000 livros banidos no mesmo período, com 37% deles sendo tematicamente centrados em raça, racismo ou personagens de cor, e 36% apresentando personagens ou temas LGBTQ.

Em resposta a esses banimentos de livros, os oponentes estão tomando medidas e instituindo seus próprios banimentos para combater a censura. Por exemplo, o candidato a vice-presidente democrata e governador de Minnesota, Tim Walz, assinou uma legislação em maio de 2023 que proíbe a proibição ou remoção de "um livro ou outro material com base apenas em sua visão ou nas mensagens, ideias ou opiniões que transmite". Essa legislação requer a participação de um bibliotecário treinado em todas as situações de desafio.

Criando conexões através do 'LibraryTok'

Alguns membros da audiência foram motivados a apoiar seus influenciadores favoritos do LibraryTok fora das redes sociais. Miller iniciou a série "Library Love" para destacar vários bibliotecários de todo o país que buscam doações para itens como adesivos, livros ilustrados, mesas e produtos de limpeza. Seus seguidores conseguiram atender às listas de desejos de sete bibliotecas, afirmou Miller.

Grace revelou que seus seguidores também estenderam seu apoio no contexto de "library love". Como bibliotecária de uma escola Title I, muitos de seus alunos não podem participar da popular Feira do Livro Scholastic todos os anos devido a restrições financeiras. No entanto, generosos "fadas do livro" no TikTok financiaram a participação dos alunos de Grace na feira do livro, garantindo seu acesso a uma tradição escolar agradável. Esse ato de bondade foi replicado, com outros bibliotecários e professores lançando iniciativas semelhantes para financiar a experiência da feira do livro de seus alunos.

Grace expressou sua alegria com o impacto do TikTok, afirmando: "É uma coisa tão linda de se ver, e tudo começou no TikTok". Miller não tinha exposição ao TikTok antes de criar sua conta e só tinha ouvido histórias negativas sobre o aplicativo. Ao ingressar na comunidade LibraryTok, ela descobriu que era composta por pessoas incríveis.

"As melhores pessoas estão no LibraryTok", disse Miller. "É uma comunidade única".

As figuras amadas do LibraryTok estão trabalhando para redefinir o que um "bibliotecário típico" representa, um vídeo de cada vez.

"Bibliotecários são gentis", disse Miller. "Eles querem fazer você se sentir reconhecido. Eles querem fornecer livros que mostrem representação. Eles querem que você veja a si mesmo nos livros e também que você veja os outros nos livros".

Incentivar os alunos a visitar a biblioteca serve como base para como os bibliotecários escolares podem alterar a perspectiva de uma criança sobre a leitura. Os livros, segundo Miller, funcionam como "janelas e espelhos", uma ideia introduzida pela renomada especialista em literatura infantil Rudine Sims Bishop. Eles estimulam a criatividade e a autoestima dos leitores. Além disso, exibir suas bibliotecas escolares e as pessoas que as mantêm pode ser um método eficaz para estimular o interesse dos jovens pela leitura.

Seus seguidores do TikTok, principalmente compostos por jovens adultos, compartilham sua paixão pelas bibliotecas e frequentemente visitam suas bibliotecas locais após serem inspirados por seu conteúdo. A "bibliotecária Me Encontre no Centro de Mídia" encoraja seus espectadores a obterem cartões da biblioteca e até mesmo considerarem a ciência da biblioteca como carreira.

Em resposta aos banimentos de livros e cortes orçamentários, a comunidade LibraryTok oferece apoio e uma plataforma para que os bibliotecários compartilhem seu amor pela literatura e pelas bibliotecas, fomentando um senso de união entre seus membros.

