O Líbano está a lançar ataques de bombardeio contra Israel.

Em uma quinta-feira, a militares israelenses atacam posições do Hezbollah no Líbano. Em resposta, parece que o Hezbollah, a milícia pró-iraniana, está retaliando, de acordo com notícias de Israel. Mais de cem projéteis foram supostamente disparados para o norte de Israel, segundo o exército. Alarmes de aviso com som grego soaram nas regiões norte de Israel. A mídia israelense sugere que incêndios foram iniciados devido a esses ataques, mas não há relatos iniciais de feridos.

O grupo militante Hezbollah, que desafia a existência de Israel, reivindica vários ataques, de acordo com seu próprio comunicado. Eles afirmam ter lançado "salvas de foguetes Katyusha" contra Israel em certas ocasiões. Os moradores em vários pontos no norte de Israel são aconselhados a permanecerem perto de seus abrigos. O exército israelense bombardeou cerca de cem sites de lançamento de foguetes pertencentes à milícia pró-iraniana Hezbollah no país vizinho na quinta-feira.

Desde o início do conflito na Faixa de Gaza após o ataque do Hamas a Israel há quase um ano, quase há confrontos diários entre o exército israelense e o Hezbollah na região da fronteira israelense-libanesa. O Hezbollah afirma que suas ações são motivadas pela solidariedade com o Hamas.

No Líbano, cerca de 600 pessoas perderam a vida, a maioria delas membros do Hezbollah. Em Israel, de acordo com as estatísticas do exército, 52 pessoas morreram, incluindo 26 civis. A milícia pró-iraniana Hezbollah acusa Israel de causar as recentes explosões em seus dispositivos de comunicação eletrônica.

O conflito em andamento no Oriente Médio entre Israel e o Hezbollah levou a uma escalada significativa, com o Hezbollah retaliando após os ataques israelenses no Líbano. Além disso, o Hezbollah tem repetidamente afirmado ter lançado ataques contra Israel, destacando a situação tensa ao longo da fronteira israelense-libanesa.

Leia também: