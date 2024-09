O legislador republicano concedeu oportunidades de emprego ao seu interesse romântico e ao filho da noiva, como relatado pelo The New York Times.

Em 2023, segundo o The New York Times, D'Esposito rapidamente recrutou o par para sua equipe logo após tomar posse. Os registros públicos mostram que eles foram pagos cerca de $30,000 com fundos dos contribuintes, todos acessíveis publicamente. O manual de ética da Câmara dos Representantes proíbe explicitamente os membros de empregar parentes próximos.

Esta revelação pode ter um impacto significativo nas perspectivas de reeleição de D'Esposito, dado sua vitória apertada contra a democrata Laura Gillen dois anos antes e o papel crucial do distrito na disputa pelo controle da Câmara. D'Esposito e Gillen estão agora envolvidos em um rematch acirrado, com o distrito sendo rotulado como uma zona de conflito por ambas as partes.

D'Esposito se defendeu publicamente das alegações, afirmando que seu trabalho nunca o impediu de cumprir suas obrigações pelo 4º distrito de Nova York e manteve padrões éticos elevados. Ele atacou o relatório como uma "campanha difamatória" politicamente motivada, sugerindo que não havia contestado suas alegações.

D’Esposito recusou-se a responder a repetidas perguntas sobre a situação nas instalações do Capitólio na segunda-feira à noite, afirmando invece que a inquirição foi realizada por motivos políticos. Tanto sua parceira quanto sua amante confirmaram o relato do New York Times em conversas breves.

De volta a 2017, D'Esposito, que tinha uma relação próxima com a máquina republicana influente do condado de Nassau, ajudou a garantir emprego no governo local para sua parceira e filho após sua nomeação para o conselho da cidade de Hempstead. Gillen, que era supervisor da cidade na época, foi eleita logo depois.

D'Esposito foi eleito no mesmo ciclo que o agora desgraçado ex-representante George Santos, que venceu o distrito congressional vizinho do 3º antes de ser exposto como mentiroso. Santos se declarou culpado de Identity theft e fraude por fio, com a sentença marcada para fevereiro.

À medida que o escândalo de Santos ganhava força, D'Esposito, que representava o 4º distrito congressional, criticou severamente Santos e pediu sua renúncia. D'Esposito chegou a abrir sua sede para os constituintes de Santos durante uma conferência de imprensa virtual, que foi assistida por líderes republicanos locais.

O presidente da Câmara, Mike Johnson, expressou seu apoio a D'Esposito, afirmando que ainda não tinha falado com D'Esposito, mas que sua declaração era suficiente para provar que o relatório era de natureza política. Ele acrescentou que D'Esposito estava comprometido com seu distrito.

Johnson alertou contra a concentração nas alegações, dadas o ciclo eleitoral apertado e o forte apoio de D'Esposito a seus constituintes. Ele também elogiou a popularidade de D'Esposito entre seus constituintes.

O líder da maioria republicana da Câmara, Tom Emmer, ignorou as perguntas sobre uma investigação ética, concentrando-se no projeto de lei orçamentário crucial da semana.

Outros políticos de Nova York ficaram em silêncio após o relatório, com o republicano Marc Molinaro se referindo ao assunto como uma questão privada. Molinaro recusou-se a comentar mais.

Quando a CNN abordou o republicano Nick LaLota para comentar, ele afirmou estar ao telefone.

D'Esposito recentemente convidou o ex-presidente Donald Trump para seu distrito para um comício no Nassau Coliseum, onde os republicanos de Long Island estavam ansiosos para preservar seus ganhos nas eleições de 2022 nos subúrbios da cidade de Nova York. O comício de Trump deu um grande impulso ao Partido Republicano, com o partido ganhando quatro assentos e uma disputa apertada no norte do estado nas eleições de meio de mandato.

Este relatório foi contribuído pela CNN's Haley Talbot, Annie Grayer, Sam Fossum e Manu Raju.

O controverso recrutamento da parceira e da amante de D'Esposito levantou preocupações sobre possível favoritismo político, potencialmente prejudicando sua imagem nas próximas eleições. Os princípios estabelecidos no manual de ética da Câmara dos Representantes podem ser objeto de escrutínio nessa situação.

