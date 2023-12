O legado duradouro de "A Cor Púrpura

Por isso, vai alugar um cinema em Dothan, Alabama, no dia de Natal, para que 165 dos seus familiares possam ver o filme em conjunto. Todos, disse ela, foram convidados a vestir-se de roxo.

"É uma grande oportunidade para apresentarmos este clássico cultural a uma nova geração e depois reintroduzi-lo de uma forma diferente para aqueles que já o viram antes", disse Brock.

Enquanto os cinéfilos de todo o país acorrem às salas de cinema neste fim de semana de feriado, muitos negros americanos esperam reconectar-se com uma história que se tornou uma pedra de toque cultural na comunidade negra.

Nas quatro décadas desde que a autora Alice Walker publicou "The Color Purple", o romance foi adaptado para um filme, um espetáculo da Broadway e agora um musical de cinema. Mas os fãs e os académicos dizem à CNN que são os temas da história sobre a irmandade, o empoderamento das mulheres e a superação de abusos e dificuldades que continuam a ressoar ao longo das décadas.

Brock, que é presidente emérito da NAACP, disse que quer que os seus entes queridos - tanto jovens como idosos - se envolvam nos temas do filme e falem sobre ele. Ela disse sentir que a história também continua a atrair novos públicos porque fala da força das mulheres negras.

"As mulheres negras foram realmente as que se levantaram em nome das nossas comunidades, que nos mantiveram unidos, que rezaram por nós e que foram a ponte que permitiu que as famílias negras continuassem a sobreviver", disse Brock.

"Celebramos os nossos homens. Devemos sempre apoiá-los, mas são as mulheres negras que têm estado no fundo do totem e ainda assim nos erguemos."

A riqueza da mulher negra

Alice Walker publicou "A Cor Púrpura" em 1982. O romance conta a história de Celie, uma jovem mulher negra que cresceu na zona rural da Geórgia no início do século XX, através das suas pungentes cartas a Deus. Celie e muitas das mulheres do romance sofrem décadas de abusos por parte dos homens que fazem parte das suas vidas, mas acabam por encontrar força e poder nos laços de irmandade, amizade e família.

"A Cor Púrpura" tem sido igualmente elogiada e criticada pela forma crua como retrata o abuso doméstico, a violência sexual e as relações entre negros queer.

Salamishah Tillet, autora do livro "In Search of The Color Purple: The Story of an American Masterpiece", disse à CNN que o romance apresenta as mulheres negras como complexas e cheias de nuances e celebra as relações que são profundas e intensas.

"Muitas mulheres negras podem encontrar algumas partes de si mesmas para torcer, para se identificar, para se apaixonar, para ter esperança. Vemos partes de nós próprias ou vemos as nossas mães, as nossas avós, as nossas irmãs, as nossas filhas nestas personagens", afirmou.

"Porque (Walker) foi capaz de ver a riqueza da mulher negra na vida destas personagens, podemos ver também a nossa amplitude, o nosso potencial, a nossa dor, a nossa esperança".

Em 1983, Walker tornou-se a primeira mulher negra a ganhar o Prémio Pulitzer de Ficção pelo romance. "The Color Purple" também ganhou o National Book Award na mesma categoria nesse ano.

O realizador Steven Spielberg adaptou o romance para um filme com o mesmo nome em 1985, protagonizado por Whoopi Goldberg, Oprah Winfrey e Danny Glover. O filme recebeu 11 nomeações para os Óscares da Academia, mas não levou nenhum prémio para casa.

Na altura, o filme foi também amplamente criticado por alguns negros americanos por perpetuar estereótipos nocivos, como o de que os homens negros são violentos para com as mulheres.

Houve também uma crítica anti-LGBTQ pouco velada à representação da relação entre Shug Avery e Celie, que foi vista por alguns como "minando a unidade da família negra", acrescentou Tillet.

Alice Randall, autora e escritora residente em Estudos Afro-Americanos e da Diáspora na Universidade de Vanderbilt, disse à CNN que, apesar das críticas ao filme e ao romance, a mensagem da história é de resiliência como forma de resistência.

"Celie suporta tantas coisas difíceis vindas de tantas direcções. Às vezes, nossos inimigos estão em nossas próprias casas", disse Randall. "E, mesmo assim, temos de nos erguer. E mesmo assim, merecemos alegria... mesmo assim, no nosso melhor, ligamo-nos ao amor e à beleza. Não fingindo que ele está onde não está, mas encontrando-o onde está".

A história, disse ela, é, em última análise, sobre encontrarmo-nos a nós próprios e equilibrarmos a comunidade com os outros.

"Esse duplo endereço é central para o coração da vida de tantas mulheres negras. Esse equilíbrio, servir a comunidade, envolver-se com a comunidade, mas manter a identidade individual - mas não ao preço de uma ligação quebrada", afirmou.

Uma fonte de cura

Para algumas pessoas, o romance de Walker ilustra bem a experiência de mulheres e raparigas que sobreviveram a abusos sexuais e físicos.

Tillet disse que leu o romance pela primeira vez quando tinha 15 anos e, mais tarde, recorreu ao livro como fonte de cura depois de ter sido abusada sexualmente quando estava na faculdade.

"Temos uma personagem que passa por todo o processo de vivenciar o trauma, encontrar a sua voz, redefinir a sua sexualidade e depois tornar-se parte desta comunidade. E nesse processo, ela também ajuda outras pessoas a curarem-se", disse.

A história de Celie inspirou Tillet a escrever publicamente sobre a agressão para o jornal da faculdade. Mais tarde, em 2003, fundou com a irmã uma organização sem fins lucrativos chamada A Long Walk Home, que se esforça por utilizar a arte para facilitar a cura e sensibilizar para a violência contra as raparigas e as mulheres.

"A história de passar de vítima a sobrevivente inspirou realmente o trabalho que fazemos como organização", disse ela.

Oprah Winfrey passou de co-protagonista do filme original a produtora do remake musical de A Cor Púrpura em 2023. O filme é uma produção da Warner Bros. Pictures, que, tal como a CNN, faz parte da Warner Bros. Discovery.

Winfrey falou do impacto duradouro que as filmagens de "The Color Purple" tiveram na sua vida numa recente discussão com o realizador do filme, Blitz Bazawule, antes do seu lançamento.

"Tornou-se um alicerce para a forma como eu operava tudo na minha vida - fazer tudo o que se pode e depois entregá-lo a Deus", disse Winfrey. "A Cor Púrpura" tornou-se a base para essa lição de vida e essa cura para mim".

Winfrey também agradeceu aos negros americanos e aos líderes comunitários por apoiarem o filme, que tem como protagonistas Halle Bailey, Fantasia Barrino, Taraji P. Henson e outros.

Ela ficou emocionada ao discutir a quantidade de apoio que o filme recebeu até agora.

"Para nos juntarmos como uma comunidade como esta e ver o apoio e ver todos estes cinemas que já foram comprados ... nós aparecemos em força e que aparecemos com tanta graça e tal poder", disse ela. "Toda a gente junta é uma coisa linda".

Brock disse que está ansiosa por juntar quatro gerações da sua família - a mais nova com nove anos e a mais velha com 95 - para a projeção do filme.

Os membros da sua família estão a viajar de todo o país para passar as férias juntos e ver o filme, disse ela. E incentiva outras pessoas a verem o filme no dia da estreia.

"Quero que todos os membros da minha família vejam o filme e retirem dele o que lhes interessa", disse. "O que podem extrair dele, o que podem colher dele como palavras de sabedoria, pedras preciosas que podem usar."

