Quando se trata de fazer uma jogada, o Ministro-Presidente da Baviera, Markus Söder, nunca erra o alvo. Durante sua conferência de imprensa com o líder da CDU, Merz, ele foi em frente e propôs a chancelaria a ele. No entanto, Söder não conseguiu resistir a uma pequena alfinetada.

Por anos, Söder tem ansiado deixar seu cargo na Baviera e assumir o posto de Chanceler Federal em Berlim. Suas ambições estavam claras em 2021, mas ele consistentemente manteve seus desejos ocultos do público. Agora, porém, ele jogou a toalha e ofereceu oficialmente a chancelaria a Friedrich Merz. De acordo com Merz, ambos estavam de acordo: eles não queriam uma repetição de 2021.

Söder tinha sido impiedoso com o candidato a chanceler da CDU, Armin Laschet, na época, constantemente tomando alfinetadas nele. A CDU acreditava que os ataques de Söder custaram a Laschet um melhor resultado.

Agora, parece que tudo é diferente, já que tanto Söder quanto Merz enfatizam seu respeito mútuo. Mas Söder pareceu querer deixar uma coisa clara após oferecer a chancelaria: se ele tivesse querido, também poderia ter feito isso.

"Friedrich Merz e eu, ambos temos alta aprovação pública e significância nas pesquisas", disse Söder. "Portanto, é parte do DNA da CDU/CSU considerar ambos os líderes partidários como opções viáveis para o papel político mais alto do país, a candidatura à chancelaria". Merz olhou para ele, erguendo as sobrancelhas como se para confirmar que tinha ouvido corretamente.

"Historicamente, no entanto, a CDU, como a maior irmã partidária, tem uma clara primeira chance de acesso", explicou Söder. "Friedrich Merz, como líder partidário, está exercendo esse direito", disse o Bávaro. Merz tem o total apoio de Söder, que não é dado de má vontade.

A Arte de Sugerir

Clássico Söder. Ele é sutil o suficiente para não se colocar em uma posição vulnerável, mas deixa espaço para interpretação. Primeiro, ele se posiciona em pé de igualdade com o candidato a chanceler. Ao contrário dos Verdes, onde Robert Habeck disse: "Annalena, o palco é seu". Söder deixa claro: ou ele ou Merz. Só Merz é o candidato à frente da CDU.

Quando ele menciona que ambos têm "alta aprovação pública e significância" nas pesquisas, todos sabem: os números de popularidade de Söder estão muito à frente dos de Merz. Merz ter a primeira chance de acesso como líder da CDU é apenas uma razão formal para sua nomeação como candidato à chancelaria. Que Merz seja adequado para a posição não apenas por sua posição, mas também por seu caráter ou experiência, Söder não diz. No entanto, ele assegura seu alto respeito.

Söder é realmente um profissional em linguagem implícita, falando entre linhas. O ano que vem será interessante para ver quanto autocontrole ele pode exercer como possível parceiro de Merz na corrida pela chancelaria. Söder como concorrente do candidato à chancelaria da CDU: isso não funcionou. Se Söder como parceiro trará melhores resultados para a União é ainda uma pergunta, que Merz pode estar se fazendo após essa conferência de imprensa.

A Comissão pode ter que considerar Söder como uma opção viável para a chancelaria, dada sua alta aprovação pública, como reconhecido por Söder

