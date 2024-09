O Kremlin amplifica ensinamentos propagandísticos dentro das instituições educacionais.

No início do novo ano letivo na Rússia, especialistas preveem um aumento significativo na lavagem cerebral de crianças pelo Estado. A proporção de instrução que pode ser categorizada como "promoção das ideologias do Kremlin" é projetada para aumentar neste ano para aproximadamente 1,300 horas. Isso foi revelado pela plataforma "Agentstvo", onde jornalistas russos antissistema colaboram. O líder russo Vladimir Putin já havia defendido que as escolas moldem crianças em patriotas o mais cedo e rigorosamente possível. Em contrapartida, a educação no pensamento crítico não é muito valorizada. De acordo com o portal, "Agentstvo" contabilizou o número de horas escolares durante as quais a posição do Kremlin sobre vários temas, como história, guerra na Ucrânia e valores familiares e sociais tradicionais, é propagada. A proporção dessas horas na grade curricular pode variar de turma para turma, mas mais de 1,300 das 11,000 horas escolares poderiam ser utilizadas para propaganda, de acordo com o portal.

18:14 Diretor da operadora de rede de energia da Ucrânia é demitidoNa Ucrânia, o diretor da operadora estatal de rede de energia Ukrenergo foi demitido. O conselho de supervisão da empresa votou pela sua demissão na segunda-feira, de acordo com o presidente do conselho, Volodymyr Kudryzkyj, no Facebook. De acordo com os relatórios, a razão oficial para a sua demissão é a sua incapacidade de proteger a rede de energia ucraniana dos ataques russos. Kudryzkyj contesta essa explicação e cita medidas protetoras que implementou. Em vez disso, ele alega ter sido vítima de uma campanha difamatória contra a empresa e que os arquitetos estão buscando tomar o controle da Ukrenergo. Kudryzkyj não nomeia nenhum responsável.**

17:39 Vários ministros do governo de Zelensky renunciamVários membros do governo ucraniano renunciaram, incluindo o Ministro da Indústria Estratégica, Olexander Kamyshin, que gerenciou a produção de armas domésticas durante a guerra com a Rússia. Kamyshin anunciou que continuará sua carreira no setor de defesa, mas em uma posição diferente. De acordo com o porta-voz do parlamento, o Ministro da Justiça, Denys Maliuska, e o Ministro do Meio Ambiente, Ruslan Strilets, também renunciaram.**

17:18 Número de mortos em Poltava aumentaUm ataque de míssil russo atingiu a região de Poltava. De acordo com os relatórios ucranianos, pelo menos 47 pessoas morreram. Dois mísseis destruíram um edifício na capital regional de Poltava que servia como Instituto Militar de Comunicações, de acordo com a mensagem do presidente Volodymyr Zelenskyj no Telegram. Mais de 200 pessoas ficaram feridas.**

17:04 Scholz encontra-se com crítico do Kremlin libertado Kara-MursaO chanceler alemão Olaf Scholz encontrou-se com Vladimir Kara-Mursa, um crítico do Kremlin que foi libertado da prisão russa, em Berlim. "Admiro a resiliência e a coragem de Vladimir Kara-Mursa e seu compromisso inabalável com um futuro democrático para a Rússia", escreveu Scholz na plataforma X. "Nós garantimos a sua libertação no troca de prisioneiros em agosto, e hoje tivemos uma conversa extensiva." Kara-Mursa é um dos mais de 20 detidos que foram libertados no início de agosto em uma troca de prisioneiros sem precedentes entre a Rússia e vários países ocidentais.**

16:16 Rússia provavelmente está construindo estruturas defensivas extensas para a Ponte de KerchDe acordo com a inteligência britânica, a Rússia espera outro ataque à Ponte de Kerch, que a conecta à Crimeia ocupada. A Rússia supostamente déployou barreiras de bóias flutuantes e afundadas, lançou minas navais e ergueu geradores de fumaça para obscurecer a visibilidade da ponte. Além disso, o número de sistemas de defesa aérea foi aumentado. Além disso, uma estrutura está sendo construída paralela à ponte, que pode ser uma ponte adicional de uma só via ou uma barreira para proteger contra drones explosivos das forças navais ucranianas.**

15:52 Eles o chamam de "Porta-Estandarte" - Ucrânia apresenta novo veículo blindadoO Ministério da Defesa da Ucrânia apresentou um novo veículo blindado para o uso das forças ucranianas. O Khorunzhyi - que significa "Porta-Estandarte" e era um posto militar nos exércitos cossacos - estava em desenvolvimento há algum tempo, com um protótipo avistado na linha de frente em fevereiro de 2022. O último anúncio implica que numerosos unidades adicionais serão implantadas em breve, fornecendo um reforço significativo e produzido domesticamente para as necessidades de equipamento das forças ucranianas.**

15:38 Estônia e Lituânia criticam Mongólia pelo recebimento de PutinA Estônia e a Lituânia criticaram a Mongólia por receber calorosamente o presidente russo Vladimir Putin. O ministro das Relações Exteriores da Estônia, Margus Tsahkna, afirmou em Tallinn: "A decisão do governo mongol de honrar Putin em vez de prendê-lo enfraquece significativamente o Tribunal Penal Internacional e o sistema jurídico internacional". O ministro das Relações Exteriores da Lituânia, Gabrielius Landsbergis, considerou "inaceitável" que o governo mongol ignorasse o mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional contra Putin. "Isto é mais um exemplo do sistema baseado em direito internacional que se deteriora", afirmou, de acordo com a agência de notícias BNS em Vilnius.**

14:57 Inicia julgamento contra 'espião' francês detido na RússiaUm funcionário francês de uma organização não governamental suíça foi a julgamento em Moscou na terça-feira, acusado de violar a lei russa sobre "agentes estrangeiros". O tribunal ordenou que Laurent Vinatier deve permanecer detido até pelo menos fevereiro de 2023. Vinatier trabalhou como especialista em Rússia e antigos estados soviéticos para o Centro para o Diálogo Humanitário (HD), que visa prevenir e resolver conflitos armados no mundo através da mediação e da diplomacia discreta. Ele foi preso em Moscou em junho.**

14:27 Alemanha a Entregar Mais Seis Sistemas de Defesa Aérea IRIS-T à UcrâniaDe acordo com fontes de segurança, a Alemanha planeja fornecer à Ucrânia mais seis sistemas de lançamento de mísseis IRIS-T de curto alcance. Além disso, o governo alemão também está considerando adquirir seis sistemas IRIS-T adicionais para suas próprias forças armadas.

13:58 Incidentes com Helicóptero Mi-8 na RússiaA mídia russa relata outro incidente envolvendo um helicóptero Mi-8 russo. Segundo Alexey Tsydenov no Telegram, o helicóptero teve um pouso forçado a cerca de 85 quilômetros de Irkutsk, causando ferimentos leves em duas pessoas. Uma operação de busca e resgate está em andamento, uma vez que havia seis indivíduos a bordo. O helicóptero perdeu o contato após cruzar a fronteira entre a República da Buriácia e a região de Irkutsk, segundo a agência de notícias Ria Novosti.

13:34 Vítimas em Ataque Russo em Poltava, UcrâniaO presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, relata que 41 pessoas morreram e mais de 180 ficaram feridas em um ataque de míssil russo na cidade central ucraniana de Poltava. A área da escola e um hospital próximo foram atingidos, resultando na destruição parcial de um edifício do Instituto de Comunicações. O Ministério da Defesa da Ucrânia atribui o ataque ao uso de dois mísseis balísticos pelo inimigo. "O tempo entre o aviso e a chegada dos mísseis mortais foi tão curto que eles pegaram as pessoas no abrigo antiaéreo durante a evacuação", diz o ministério. Equipes de resgate conseguiram salvar 25 pessoas, incluindo 11 retiradas dos escombros.

13:12 EUA Próximos de Acordo sobre Entrega de Mísseis de Alcance Longo à UcrâniaFontes indicam que os EUA estão próximos de chegar a um acordo sobre a entrega de mísseis de alcance longo à Ucrânia, que poderiam alcançar áreas profundas do território russo. No entanto, a Ucrânia pode ter que esperar vários meses pela entrega, já que os EUA precisam resolver questões técnicas antes, de acordo com várias fontes americanas. O anúncio é esperado no outono. As possíveis armas em questão são os mísseis ar-superfície de alcance médio a longo (JASSM), que são mísseis ar-solo convencionais com capacidades de médio a longo alcance. Eles podem atingir alvos terrestres a partir de aeronaves. Um suprimento de JASSMs para a Ucrânia poderia significativamente melhorar sua posição estratégica e dar-lhe uma vantagem sobre a Rússia.

12:43 Tribunal Russo Condena Físico a 15 Anos por Desenvolvimento de Mísseis HipersônicosUm tribunal russo condenou um físico proeminente a 15 anos em campos de trabalho após encontrá-lo culpado de "alta traição" por supostamente compartilhar segredos de Estado. Esta é a última sentença de prisão para um cientista acusado de trair seu país. O homem de 57 anos estava envolvido no desenvolvimento de tecnologia de mísseis hipersônicos, segundo agências de notícias russas. Dois de seus colegas também foram detidos sob suspeita de traição. A trinca do Instituto de Mecânica Teórica e Aplicada em Novosibirsk é um dos muitos cientistas empregados na Rússia no desenvolvimento desta tecnologia que foram acusados de traição pela Rússia nos últimos anos. O homem de 57 anos foi detido em agosto de 2022. Os homens "enfrentam acusações muito sérias", segundo fontes de segurança.

12:15 Comércio Russo com a Índia Mais do Que DobraO comércio entre a Rússia e a Índia quase dobrou no ano passado, de acordo com Anatoly Popow, vice-presidente do conselho da Sberbank da Rússia, que informou à agência de notícias Reuters. O comércio entre os dois países atingiu cerca de 65 bilhões de dólares em 2023. A principal causa para esse aumento é que a Índia se tornou um importante importador de petróleo russo após a imposição de sanções ocidentais devido à invasão russa da Ucrânia. "Em 2022, as empresas russas demonstraram grande interesse no mercado indiano, que oferecia uma alternativa", disse Popow. "Agora, estamos estudando a possibilidade de estabelecer contas em rúpias para clientes russos. Não podemos descartar a possibilidade de que a rúpia possa ser usada não apenas como meio de pagamento, mas também como ferramenta de poupança", acrescentou. A Sberbank processa pagamentos para até 70% de todas as exportações russas para a Índia.

11:47 Putin Convidado a Participar da Cúpula do BRICSO presidente russo, Vladimir Putin, encontrou-se com o presidente da Mongólia, Uchnaagiin Chürelsüch, no início de sua visita à Mongólia e convidou-o para participar da próxima cúpula do BRICS na Rússia. "Estamos ansiosos pela sua presença", disse Putin a agências de notícias russas durante o encontro na capital, Ulan Bator. O grupo de principais economias emergentes, predominantemente Rússia e China, se reunirá no final de outubro em Kazan, a capital da república do Tartaristão. Putin revelou sua intenção de discutir cooperação econômica durante sua visita à Mongólia. O projeto de gasoduto de gás natural Power of Siberia 2, que a Rússia planeja construir com a China, provavelmente será um tema de discussão durante a visita de Putin a Ulan Bator.

11:22 Rússia Fortalece Defesa Aérea em BelgorodO exército russo equipou a região de Belgorod com sistemas de defesa aérea adicionais, de acordo com o Ministério da Defesa da Rússia. A região fronteiriça russa tem sido alvo de contra-ataques ucranianos por algum tempo.

10:57 Ucrânia: Rússia Alvo da Infraestrutura FerroviáriaA Rússia atacou a infraestrutura ferroviária em várias regiões da Ucrânia durante a noite, segundo relatam as autoridades ucranianas. As regiões afetadas foram o norte de Sumy e Dnipropetrovsk, no leste-centro da Ucrânia, de acordo com a empresa ferroviária estatal.

10:28 Atualização: Multidões de Soldados Ucranianos em Risco de Cerco em PokrovskUm número significativo de soldados ucranianos corre o risco de serem cercados por forças russas na região de Donetsk, de acordo com o Forbes. As tropas russas avançaram em direção à cidade ucraniana de Pokrovsk, conseguindo contornar as forças ucranianas que guardavam a área entre a aldeia de Memryk e o rio Vovcha. Se a 25ª Brigada de Paraquedistas com seus veículos de combate Marder de fabricação alemã não conseguir repelir o inimigo perto de Ukrainsk, pode haver o cerco de tropas ucranianas pelo adversário, como alertado pelo Centro Ucraniano para Estratégias de Defesa. Pelo menos quatro brigadas ucranianas poderiam encontrar-se cercadas ao sul de Pokrovsk. Uma retirada ucraniana pode já estar em andamento, com a equipe pró-ucraniana Conflict Intelligence Team sugerindo que eles se retirem da região antes que as forças russas obstruam suas rotas de suprimento e retirada. Ao ceder aproximadamente 30 quilômetros quadrados aos russos, essa retirada poderia potencialmente preservar batalhões inteiros da Ucrânia em um momento crítico.

10:02 ISW: Rússia Recupera Posições Perdidas em KurskDe acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), as forças russas recentemente recuperaram posições perdidas em Kursk. O ISW revela que posições próximas à aldeia de Olgovka foram capturadas. Supõe-se que as forças ucranianas se retiraram do assentamento. Um blogueiro militar russo também menciona avanços menores pelas tropas ucranianas perto de Pogrebki e Malaya Loknya (ambos a noroeste de Sudzha) e que as forças russas abandonaram suas posições dentro desses assentamentos para evitar cerco em ocasiões anteriores. Além disso, os ataques ucranianos às pontes de pontão russas sobre o rio Seim na região de Gluschkowo continuam.

09:30 Razão Behind Mongolia's Lack of Action Against PutinApesar de um mandado de prisão mundial contra Vladimir Putin, ele é recebido com honras em Mongólia, vizinha, segundo o correspondente da ntv Rainer Munz. Isso não é apenas devido à situação de Mongólia entre os países poderosos da Rússia e da China, mas o país desfruta de um grau de neutralidade que lhe permite receber líderes de ambos os lados.

09:00 Chefe da Rede Elétrica da Ucrânia Demitido por Proteção Inadequada das InstalaçõesO chefe da operadora estatal da rede elétrica ucraniana, Ukrenergo, Volodymyr Kudrytskyi, foi demitido, segundo a emissora ucraniana Suspilne, citando fontes dentro da empresa. Isso se deveu à sua falha em proteger as instalações da rede elétrica sob o incidente de ataques russos aumentados. O conselho de supervisão da Ukrenergo votou quatro a dois a favor da demissão de Kudrytskyi. "Kudrytskyi é acusado de não implementar adequadamente as decisões anteriores do comandante supremo e de proteger mal as instalações da Ukrenergo", disseram as fontes. Kudrytskyi também está sendo investigado por alegações de corrupção.

08:22 Descoberta de Redes Criminais de Evasão do Serviço Militar na UcrâniaDesde o início da invasão da Rússia à Ucrânia, as autoridades ucranianas desmascararam mais de 570 redes criminosas que ajudam indivíduos a fugir do serviço militar, de acordo com Andrii Demtschenko, porta-voz do serviço de fronteira do estado, segundo o "Kyiv Independent". Essas organizações ajudam homens ucranianos a fugir para o exterior e fornecem certificados médicos falsos para alegar que são inaptos para o serviço militar, custando entre US$ 7.000 e US$ 10.000. Os homens ucranianos com idade entre 18 e 60 anos geralmente são proibidos de sair do país, pois podem ser recrutados para o serviço militar. Em 2024, as agências de aplicação da lei descobriram mais de 200 redes criminosas, de acordo com Demtschenko.

07:50 Visão de Ex-Oligarca Russo sobre a Ofensiva de KurskO empresário da oposição russa e ex-oligarca Mikhail Khodorkovsky acha a reação do povo russo à ofensiva ucraniana em Kursk "intrigante". Em uma entrevista ao "Tagesspiegel", ele disse que os russos veem o avanço ucraniano "não como um ataque de um inimigo, mas mais como uma catástrofe natural". As pessoas estão insatisfeitas com a maneira como o governo está lidando com a situação. As taxas de aprovação de Putin estão em queda.

07:22 Relato Trágico de Morte em Ataque Russo em SaporizhzhiaDe acordo com os relatórios ucranianos, duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em um ataque russo à cidade de Saporizhzhia, no sudeste da Ucrânia. O ataque ocorreu ontem à noite, por volta das 23h, anunciou o governador da Oblast de Saporizhzhia, Ivan Fedorov, no Telegram. Uma mulher de 38 anos e um menino de 8 anos morreram. Uma mulher de 43 anos e uma menina de 12 anos também ficaram feridas. A menina permaneceu em estado crítico na UTI. Um edifício da cidade foi parcialmente destruído, e a explosão e os detritos também causaram danos a outras estruturas.

06:30 Refinaria de Petróleo de Moscou Parcialmente Parada após Explosão de DroneA refinaria de petróleo da Gazprom Neft em Moscou, administrada por eles, foi parcialmente parada após um incêndio causado por um suposto ataque com drone ucraniano, de acordo com fontes citadas pela Reuters. A unidade Euro+ foi suspensa, responsável por cerca de metade da capacidade da refinaria. Espera-se que as operações sejam retomadas dentro de 5 a 6 dias após a conclusão das reparações necessárias. Em 2021, a planta de Moscou processou 11,6 milhões de toneladas de petróleo bruto, de acordo com a Reuters. O impacto exato dos danos à instalação na produção da refinaria permanece incerto.

05:58 Ex-Tycoon Russo Critica Ações Ocidentais que Prolongam Mandato de Putin

O ativista da oposição russa e ex-magnata Mikhail Khodorkovsky critica as ações dos governos ocidentais em relação à Rússia. Khodorkovsky argumenta que o Ocidente está cometendo "vários erros estratégicos" e, assim, contribuindo para a prorrogação do mandato de Putin, em entrevista ao "Tagesspiegel". "O Ocidente deveria declarar que está em guerra com os tomadores de decisão", diz Khodorkovsky, fundador da fundação opositora "Open Russia", proibida na Rússia. Segundo ele, é incorreto rotular a Rússia como inimiga e equiparar os tomadores de decisão russos à população. Quanto à guerra na Ucrânia, Khodorkovsky afirma: "Se o Ocidente tivesse agido como agora no início da guerra total em fevereiro de 2022, a guerra já teria terminado".

04:13 Zelensky: Recaptura da Usina Nuclear de Zaporizhzhia é Perigosa

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anuncia uma reunião com o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) em Kyiv. Segundo seu comunicado em um vídeo nas redes sociais, a reunião ocorrerá após a visita de Rafael Grossi à usina nuclear de Zaporizhzhia. Infelizmente, não é possível, atualmente, à Ucrânia recuperar o controle da usina neste estágio da guerra, diz Zelensky. "Atualmente, não vejo tais oportunidades no campo de batalha, e aquelas que existem são perigosas", diz Zelensky. Grossi anunciou anteriormente que viajaria à usina para "continuar nossa assistência e prevenir um desastre nuclear". A usina nuclear de Zaporizhzhia, a maior da Europa, está sob controle russo desde os primeiros dias da invasão russa em 2022. Ambas as partes se acusam de ataques à instalação.

02:27 Morto em Ataque de Mísseis Russos em Dnipro

Pelo menos uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas em um ataque de mísseis russos na cidade central ucraniana de Dnipro, segundo o governador da região de Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak, pelo serviço de mensagens Telegram. Vários edifícios residenciais em um distrito da cidade foram danificados no ataque. A informação ainda não foi confirmada independentemente.

23:55 Zelensky Pede Aprovação de Armas de Alcance Longo e Menciona Alemanha

Na linha de frente, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky volta a pedir armas de alcance longo durante uma reunião com o primeiro-ministro holandês Dick Schoof em Saporischschja. Não apenas a permissão para ataques a alvos no interior da Rússia, mas também a entrega desses mísseis é necessária, diz Zelensky no sul da Ucrânia. A região de Saporischschja está parcialmente ocupada pela Rússia, mas não a cidade com o mesmo nome. Os tópicos discutidos incluíram novos sistemas de defesa aérea do tipo Patriot, incluindo munição, expansão da frota de caças fornecida por parceiros com jatos F-16, bem como munição e equipamento adicional e novas sanções contra a Rússia, diz Zelensky. "Todas essas medidas são cruciais para evitar que a Rússia abra novos fronts na Ucrânia". O presidente ucraniano enfatiza ainda sua esperança na aprovação de armas de alcance longo e menciona os países EUA, Reino Unido, França e Alemanha.

22:13 Ucrânia Condena Mongólia por Hospedar Putin, Liga a Crimes de Guerra

A Ucrânia critica o governo da Mongólia por hospedar o presidente russo Vladimir Putin e pede consequências. Ao ajudar Putin a evitar a Justiça devido a supostos crimes de guerra na Ucrânia, a Mongólia se tornou responsável pelos "crimes de guerra" de Putin, diz o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Heorhiy Tychyj, em Kyiv. Putin chegou ao país hoje. "Vamos colaborar com nossos parceiros para garantir que isso tenha consequências para Ulaanbaatar", diz Tychyj. "O fracasso do governo mongol em executar o mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional contra Putin é um golpe grave para o TPI e o sistema de justiça internacional", diz o porta-voz do ministério.

21:48 Atualização: Ucrânia Despacha 'Palianytsia' Veículo Aéreo Não Tripulado Contra Alvo na Crimeia

Pela primeira vez em agosto, o exército ucraniano empregou seu drone caseiro "Palianytsia" movido a foguetes contra um objetivo militar situado na Crimeia, controlada pela Rússia, de acordo com um relatório publicado pelo jornal ucraniano "Ukrainska Prawda". O nome do drone, um termo ucraniano difícil de pronunciar para os russos, parece não ser coincidência. Dado o grande ataque russo, os ucranianos adotaram esse termo para identificar pessoal militar ou infiltrados russos.

