O júri julga um caso de agressão fatal em um supermercado do Colorado.

O julgamento está prestes a ser anunciado no tribunal em breve. O júri refletiu sobre o caso por aproximadamente 6 horas e 30 minutos.

Alissa foi acusado de homicídio premeditado, tentativa de homicídio premeditado, lesões corporais e uso indevido de carregador de alta capacidade durante o ato de um crime.

O julgamento girou principalmente em torno da condição psicológica de Alissa. Sua equipe de defesa admitiu sua participação no tiroteio em um supermercado King Soopers. Sua estratégia foi convencer o júri se Alissa era capaz de formar uma intenção deliberada ou distinguir o certo do errado no momento do tiroteio, levantando dúvidas sobre sua sanidade.

Esta história ainda está se desenrolando e será atualizada conforme o necessário.

Apesar da longa deliberação do júri, sua decisão terá um impacto significativo em todos nós no tribunal. Independentemente do veredicto, os procedimentos de sentença futuros serão cruciais para entender os próximos passos no caso de Alissa.

