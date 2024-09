O juiz presidente autorizou o promotor especial a apresentar provas significativas e novas que implicem Trump no processo de 6 de janeiro até o final de janeiro.

O arquivamento iminente é esperado ser o segmento mais substancial do caso contra Trump que o público vai encontrar antes das eleições presidenciais de 2024. Este documento poderá incluir a compreensão do Departamento de Justiça sobre as negociações de Trump com o Vice-Presidente Mike Pence na época, além de outros momentos significativos no final de 2020 e início de 2021.

De acordo com a decisão da Juíza Tanya Chutkan, o Departamento de Justiça pode incluir partes confidenciais de sua investigação contra Trump nos registros do tribunal.

A equipe do procurador especial ainda não levou Trump a um tribunal nos últimos doze meses devido a recursos e decisões decisivas do Supremo Tribunal, bem como à conclusão da investigação.

O breve devido na quinta-feira, que é projetado para ultrapassar 200 páginas, incluindo anexos, visa persuadir os tribunais a processar Trump por supostos atos de obstrução e conspiração criminal. Este processo apresenta uma oportunidade pouco comum para que as evidências sejam exibidas em tribunal antes de um julgamento.

Chutkan, juíza do Tribunal Distrital de DC, em uma decisão de seis páginas, afirmou que permitiria um briefing tão detalhado, uma vez que o Supremo Tribunal legisluou que ela deveria examinar os fatos do caso cuidadosamente para determinar se acusações específicas podem prosseguir para julgamento.

O grande arquivamento do tribunal dos procuradores está agendado para quinta-feira. Inicialmente, permanecerá confidencial. No entanto, Chutkan terá a autoridade de distribuir uma versão pública dele como parte dos registros do tribunal. O Departamento de Justiça lançará uma versão retocada, que poderá ser tornada pública pelo juiz antes das eleições presidenciais de novembro.

Recentemente, a equipe de Smith solicitou apresentar uma descrição detalhada dos fatos do caso ao tribunal com provas substanciais anexadas.

A equipe jurídica de Trump discorda desse método e deseja adiar o debate jurídico detalhado sobre imunidade até depois das eleições. Trump alegou repetidamente que a administração Biden usou casos contra ele para ganho político.

Chutkan declarou na terça-feira que exigia informações substanciais dos procuradores para continuar a trabalhar no caso.

“Um partido não confirma necessariamente nada com uma proferição factual - ela simplesmente fornece evidências para o avaliador judicial considerar”, escreveu Chutkan. “O cronograma reflete o melhor julgamento do tribunal sobre como cumprir eficientemente as instruções do Supremo Tribunal na remessa.”

Ela acrescentou que a publicização de evidências e disputas legais sobre imunidade no caso não iria prejudicar potenciais testemunhos de testemunhas ou o júri. E ela afirmou que as alegações da equipe de Trump sobre uma política do Departamento de Justiça de não influenciar a política da campanha nos dois meses antes do dia da eleição estavam fora de sua jurisdição.

“O tribunal não precisa abordar a substância daquelas alegações”, ela escreveu. “O réu não explica como essas supostas violações causam prejuízo legal a ele neste caso, nem como este tribunal está vinculado ou tem jurisdição para fazer cumprir a política do Departamento de Justiça.”

Esta batalha jurídica em torno do caso de Trump levantou questões sobre a intersecção da política e da justiça, com Trump alegando que os procedimentos são motivados politicamente.

Dado o caráter sensível da investigação, o público pode esperar que a política das negociações de Trump com figuras-chave, como o Vice-Presidente Mike Pence, seja um foco significativo nos registros do tribunal.

Leia também: