O jovem conselheiro verde do partido decide sair.

Após a surpreendente renúncia da liderança do Partido Verde pela manhã, a noite trouxe outra bomba: toda a equipe de liderança da Jóvenes Verdes renunciou coletivamente e deixou o partido. Svenja Appuhn e Katharina Stolla, as cabeças da organização jovem verde, anunciaram a notícia em uma carta privada enviada à liderança do partido e da fração à noite. "Como vocês provavelmente já ouviram, nós, a diretoria federal da Jóvenes Verdes, decidimos não buscar a reeleição e deixaremos o partido amanhã", dizia a carta. Revelou-se que essa decisão foi tomada antes do anúncio das renúncias em massa do partido.

Mais cedo no dia, os copresidentes do Partido Verde, Ricarda Lang e Omid Nouripour, junto com toda a diretoria do partido, decidiram renunciar en masse. Os Verdes vinham lutando com uma série de maus resultados eleitorais e se encontravam no meio da que chamaram de "sua crise mais profunda em uma década", explicou Nouripour em Berlim. Essa medida extrema, disse ele, era necessária para renovar o partido e tirá-lo da crise.

Lang também concordou que "novos rostos são necessários". A eleição de uma nova diretoria, segundo ela, serviria como "uma base para o realinhamento estratégico" do partido. Ela acrescentou: "Agora não é hora de se apegar ao poder - agora é hora de assumir a responsabilidade". A nova equipe de liderança será escolhida no congresso do partido em novembro; até lá, a diretoria atual continuará a supervisionar os assuntos.

A carta de Svenja Appuhn e Katharina Stolla dizia: "Acrescentamos: também renunciaremos a nossas funções como cabeças da Jóvenes Verdes, a partir de agora". Em resposta às renúncias em massa do Partido Verde, a liderança da Jóvenes Verdes decidiu: "Acrescentamos: acreditamos que uma nova liderança pode ajudar o partido a superar sua atual crise, e estamos dispostos a contribuir para essa mudança renunciando".

