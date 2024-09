O jornal diário "taz", com sede em Berlim, está pronto para interromper sua publicação física em outubro de 2025.

A "taz", sediada em Berlim, está prestes a se tornar o primeiro jornal diário regional de peso na Alemanha a deixar de publicar suas edições impressas de segunda a sexta-feira a partir de outubro de 2025. A partir de segunda-feira, o periódico estará disponível apenas em versão eletrônica, enquanto a edição de fim de semana, "wochentaz", continuará a ser impressa. A notícia dessa evolução digital foi compartilhada em um encontro em Berlim no sábado passado pelos co-diretores do jornal, Aline Lüllmann e Andreas Marggraf.

Segundo um comunicado na assembleia geral da cooperativa de publicação da taz, a última edição impressa do jornal diário taz será lançada em 17 de outubro de 2025. A direção expressou satisfação, afirmando que essa medida marca a fase mais importante no processo de transformação digital do jornal, que vem sendo planejado há seis anos.

Desde 2018, a taz tem se dedicado a combater a queda nas assinaturas impressas tradicionais e a ampliar sua leitura. Além da versão digital, o aplicativo taz será expandido e seu site passará por uma grande renovação até meados de outubro de 2024, de acordo com o comunicado.

A direção expressou sua empolgação e alívio, afirmando que todos os produtos futuros da taz agora estão avançados e bem-sucedidos o suficiente para permitir esse grande passo para o futuro digital do jornal. As editoras-chefe, Barbara Junge e Ulrike Winkelmann, afirmaram que a taz não está em crise e age a partir de uma posição de força. Elas destacaram que a jornalismo da taz floresce tanto em plataformas digitais quanto impressas.

As transformações técnicas poderiam até contribuir para impulsionar a energia para mais jornalismo, garantindo que a taz continue sendo a voz mais notável de esquerda e progressista no cenário midiático alemão, eles explicaram. A taz vem sendo publicada como jornal diário regional desde 1979.

Apenas a edição de fim de semana ainda estará disponível em versão impressa de segunda a sexta-feira, a taz existirá apenas em sua forma eletrônica. Apesar da mudança, o jornalismo da taz continuará a prosperar em ambas as plataformas, digital e impressa.

Leia também: