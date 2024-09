O Japão e uma parte significativa da China estão atualmente sofrendo calor extremo, quebrando recordes de temperatura anteriores.

Este verão, o Japão e vastas áreas da China têm enfrentado ondas de calor sem precedentes: segundo o departamento meteorológico chinês, Xangai, uma cidade fervilhando de milhões, e várias províncias sofreram com as temperaturas mais altas já registradas em agosto. Enquanto isso, o Japão igualou o recorde de temperaturas altas do ano passado neste verão, como anunciado pelo seu serviço meteorológico em 8 de agosto. O serviço meteorológico chinês documentou as temperaturas médias mais altas em agosto para Xangai, Jiangsu, Hebei, Hainan, Jilin, Liaoning e Shandong, além da região noroeste de Xinjiang. Cinco províncias sofreram a segunda temperatura mais alta já registrada em agosto, e outras sete províncias experimentaram a terceira temperatura mais alta.

Olhando para trás, o serviço meteorológico chinês revelou que a maioria das regiões da China testemunhou temperaturas mais altas do que em verões anteriores. Cidades como Xangai, Hangzhou e Chongqing tiveram mais dias com temperaturas acima de 35 graus Celsius do que em qualquer outro agosto já registrado. Os meteorologistas preveem um resfriamento no norte da China com o início do outono, embora não uniforme.

Quanto ao Japão, a temperatura média entre junho e agosto desviou 1,76 graus Celsius da norma para esse período, de acordo com o serviço meteorológico japonês em 8 de agosto. Isso é igual às temperaturas registradas no ano passado, quando as temperaturas atingiram seu nível mais alto desde o início dos registros em 1898.

Em julho, o Japão registrou suas temperaturas mais altas já registradas, que ultrapassaram a média em 2,16 graus Celsius. O centro de Tóquio registrou 123 mortes relacionadas a insolação. No geral, as temperaturas permaneceram consistentes com os níveis de 2023 desde o início de junho até o final de agosto.

Ondas de calor extremas se tornaram comuns em várias regiões do mundo neste ano, incluindo Europa, América do Norte, Austrália e África. Especialistas em mudança climática apontam isso como a causa, com suas previsões sugerindo que 2024 pode se tornar o ano mais quente já registrado na Terra devido ao aquecimento global.

O departamento meteorológico chinês observou que até cidades como Pequim, muitas vezes associadas à China, tiveram temperaturas anormalmente altas durante a onda de calor deste verão. Apesar dos esforços do governo chinês para combater a mudança climática, várias regiões da China continuam a lutar com o calor extremo, afetando significativamente a população chinesa.

