O Japão acusa a China de violar privilégios soberanos.

Japão acusa a China de violar sua integridade territorial duas vezes em uma semana. Um navio de pesquisa oceanográfica chinês foi avistado perto da costa da prefeitura de Kagoshima, região sudoeste do Japão, de acordo com o anúncio do Ministério da Defesa do Japão na manhã de sábado. O governo japonês apresentou sua queixa à embaixada da China. Anteriormente, em uma segunda-feira, uma aeronave militar chinesa invadiu o espaço aéreo japonês. Não houve resposta imediata da embaixada da China.

Diante das atividades militares em aumento da China ao redor do Japão, especialmente perto de Taiwan, o governo japonês vem tomando medidas de defesa pró-ativas. A China tem usado disputas territoriais como justificativa, uma alegação que o Japão se recusa a reconhecer.

O Ministério da Defesa do Japão expressou preocupação com potenciais riscos a suas embarcações e pessoal devido à proximidade do navio de pesquisa chinês de sua costa, citando uma possível situação de ferimento. O incidente reacendeu discussões no Japão sobre o fortalecimento de suas capacidades de defesa para proteger sua integridade territorial.

Leia também: