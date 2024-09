O Irão vai fornecer à Rússia os seus sistemas de mísseis de curto alcance Fath-360.

O Ministério da Defesa do Reino Unido forneceu detalhes sobre a suposta entrega de foguetes balísticos de curto alcance iranianos para a Rússia. São os modelos Fateh-360 ou BM-120, introduzidos em 2020. Capazes de transportar uma carga útil de 150 kg até 120 km, eles supostamente têm uma precisão de 30 metros ao atingir alvos. De acordo com o relatório diário de inteligência do Reino Unido, esse aperfeiçoamento nas capacidades de ataque preciso da Rússia representa uma ameaça ao Exército ucraniano ou à infraestrutura próxima da linha de frente.

Além dos mísseis, o Reino Unido alega que o Irã forneceu à Rússia centenas de drones kamikaze, munições de artilharia e ajuda na produção desses drones para o conflito com a Ucrânia. O relatório do Reino Unido afirma que "a entrega de mísseis balísticos reforça a colaboração militar entre o Irã e a Rússia".

Durante sua recente visita a Londres, o Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, confirmou que a Rússia havia recebido mísseis balísticos do Irã, com base em informações dos EUA. Em resposta, a Alemanha, o Reino Unido e outros aliados impuseram novas sanções ao Irã. O governo iraniano negou as acusações e recallou vários diplomatas europeus.

Desde fevereiro de 2022, quando começou a guerra, o Ministério da Defesa do Reino Unido tem vindo a emitir atualizações regulares sobre o conflito. Moscou acusou Londres de disseminar desinformação.

A entrega de mísseis balísticos, especificamente de mísseis de curto alcance como o Fateh-360 ou o BM-120, do Irã, é dita ter aperfeiçoado as capacidades de ataque preciso da Rússia, representando uma ameaça ao Exército ucraniano ou à infraestrutura próxima. A alegada aquisição da Rússia de mísseis de curto alcance do Irã, confirmada pelo Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, levou à imposição de sanções internacionais ao Irã pela Alemanha, pelo Reino Unido e por outros aliados.

Leia também: