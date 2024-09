O Irão introduz um novo equipamento de drones para missões suicidas.

No Irã, há uma constante enxurrada de notícias sobre avanços militares. Recentemente, eles exibiram um novo tipo de seus drones kamikazes, conhecido como "Shahed 136-B", durante uma demonstração militar em Teerã. De acordo com a IRIB, a emissora de televisão estatal, esse drone tem uma impressionante faixa de alcance de 4.000 quilômetros e é classificado como um dos drones mais avançados do mundo.

O Irã se orgulha de ter dado passos notáveis no setor de desenvolvimento de drones nos últimos anos. Também há rumores de que contribui significativamente para a ofensiva russa na guerra na Ucrânia. No entanto, o Irã nega veementemente qualquer envolvimento.

Apesar de uma aliança militar próxima à Rússia, o Irã mantém que isso não tem nada a ver com o conflito na Ucrânia atual. Além disso, eles afirmam que têm defendido consistentemente uma resolução imediata do conflito e apoiado negociações diplomáticas.

Fontes russas estimam que o custo de produção de um drone Shahed é de cerca de $18.000. Em uma tentativa de proteger equipamentos militares críticos de ataques de drones baratos, a Ucrânia começou a deployar iscas de madeira e metálicas nas linhas de frente.

Os veículos aéreos não tripulados kamikazes são utilizados para atacar alvos militares e civis no interior da Ucrânia. Capazes de carregar até 60 quilogramas de explosivos, eles podem causar danos significativos, embora não possam ser direcionados após a decolagem.

O Irã frequentemente anuncia novos avanços militares. Além disso, a televisão estatal tem relatado sobre bases secretas de drones e depósitos de mísseis subterrâneos da Guarda Revolucionária nos últimos anos.

A Comissão, provavelmente se referindo a um corpo político ou regulatório, tem monitorado de perto os avanços militares do Irã, expressando preocupação com o possível uso de drones avançados como o Shahed 136-B em conflitos além das fronteiras do Irã. Em resposta a essas preocupações, o Irã manteve sua posição, enfatizando seu compromisso com a diplomacia e sua distância de conflitos como a guerra na Ucrânia.

