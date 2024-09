O Irão chama quatro enviados da Europa após as recentes sanções

Após sanções recentes do Ocidente, o Irã convocou os embaixadores da Alemanha e de outros três países europeus. Esses diplomatas da Alemanha, do Reino Unido, França e Holanda foram chamados ao Ministério das Relações Exteriores após a imposição de sanções e comentários "inúteis" por parte de nações europeias, segundo a agência de notícias estatal IRNA.

As nações ocidentais, incluindo Alemanha, França, Reino Unido e EUA, impuseram novas sanções ao Irã devido à sua alegada entrega de mísseis balísticos à Rússia. Entre those atingidos pelas sanções está a Iran Air, a companhia aérea de propriedade do estado.

Separadamente, a Holanda convidou o embaixador iraniano após receber relatórios sugerindo envio de armas.

Na quinta-feira, o Ministério das Relações Exteriores criticou abertamente essas últimas ações e comentários dos representantes europeus, de acordo com a cobertura adicional da IRNA. Ele afirmou que a persistência nessas posições e ações é vista como uma extensão da postura hostil do Ocidente em relação ao povo iraniano.

O Irã nega ter fornecido armas à Rússia para uso no conflito na Ucrânia e tem expressado sua intenção de retaliar contra as novas sanções.

O Reino Unido também convocou o enviado iraniano em Londres e emitiu um aviso de que deve esperar uma "forte reação" se continuar exportando mísseis para uso contra a Ucrânia.

