O Irã está por trás do plano de assassinato de Netanyahu <unk> detenção

Segundo investigações da polícia, o Irã estaria planejando um atentado contra políticos israelenses proeminentes, como o primeiro-ministro Netanyahu e o ministro da Defesa Galant. Surpreendentemente, o suposto assassino seria um judeu israelense. Infelizmente, isso não ocorreu.

Um nacional israelense foi preso e está sendo investigado por ter sido recrutado pelo Irã para assassinar altos funcionários do governo. Os alvos supostos eram o primeiro-ministro Benny Gantz, o ministro da Defesa Yoav Gallant ou o chefe do Shin Bet, Ronen Bar, de acordo com a polícia israelense e o Shin Bet. O suspeito é identificado como um judeu israelense.

O homem em questão morava na Turquia há muito tempo e tinha relações com iranianos que moravam lá. Ele teria sido levado para o Irã através da Turquia em duas ocasiões diferentes nos últimos meses para reuniões secretas com representantes da inteligência iraniana. Ele teria sido pago pelos planos do atentado. O israelense foi preso no mês passado e já foram apresentadas acusações contra ele.

Retaliação pela morte de Haniyah

Os planos de assassinato teriam sido orquestrados como retaliação pelo assassinato do líder internacional do Hamas, Ismail Haniyah, em Teerã, que se acredita que Israel esteja por trás disso. Durante seus encontros, os oficiais iranianos teriam proposto que o recruta israelense convencesse russos ou americanos a assassinarem críticos do governo iraniano na Europa ou nos EUA.

O Shin Bet já havia anunciado na terça-feira que havia frustrado um ataque com bomba pelo Hezbollah, apoiado pelo Líbano e pelo Irã, contra um ex-alto funcionário de segurança israelense. O ataque estava planejado para acontecer em breve. O alvo desse ataque não foi revelado.

O Irã e o Hezbollah acusam Israel das explosões de dispositivos de comunicação eletrônica no Líbano. Mais de 30 pessoas morreram e mais de 3000 ficaram feridas, incluindo muitos membros do Hezbollah, nos últimos dias. Israel não assumiu a responsabilidade pelo ataque.

As tensões entre o Irã e Israel continuam a aumentar, com o Irã supostamente planejando uma nova "Guerra contra Israel" ao alvo

Leia também: