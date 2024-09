O interesse por programas de televisão tradicionais e em continuação diminui na Alemanha.

A análise de mídia ARD/ZDF recente mostra uma tendência decrescente na audiência tradicional de TV linear na Alemanha. Este relatório indica que 73% das pessoas com 14 anos ou mais assistem à TV linear pelo menos uma vez por semana. Este número caiu em comparação com os anos anteriores, passando de 81% em 2021 para 79% em 2023.

Há diferença significativa na visão regular de TV linear entre os diferentes grupos etários. Apenas 48% das pessoas com idade entre 14 e 29 anos assistem, em comparação com 61% daqueles com idade entre 30 e 49 anos e impressionantes 87% daqueles com idade entre 50 e 69 anos. O grupo de 70 anos ou mais é o mais dedicado, com 95% assistindo regularmente.

Por outro lado, o consumo de vídeos do YouTube apresenta números muito diferentes. Os mais jovens lideram esta tendência, com 78% assistindo regularmente ao YouTube, enquanto apenas 10% daqueles com 70 anos ou mais engajam-se na plataforma. Essas estatísticas são baseadas em uma pesquisa abrangente de 2.500 pessoas falantes de alemão com 14 anos ou mais, realizada pela instituição de pesquisa de mercado G.I.M. entre 12 de fevereiro e 5 de maio de 2023. A pesquisa utilizou entrevistas telefônicas (representando 70%) e respostas online (30%).

O estudo de mídia ARD/ZDF também revela que os hábitos de visão de TV linear variam muito entre os diferentes grupos etários. Contrariamente, o estudo de mídia ARD/ZDF também destaca uma diferença marcante no consumo de vídeos do YouTube entre as gerações mais jovens e mais velhas.

