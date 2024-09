O Instituto de Economia Global de Kiel expressa com cautela que as despesas com as forças armadas alemãs são significativamente insuficientes.

De acordo com especialistas, o investimento do governo federal na defesa é considerado "totalmente inadequado" à luz da ameaça da Rússia. O Instituto Kiel para a Economia Mundial explica que "apesar do discurso de viradas, a diferença entre as capacidades militares da Alemanha e da Rússia está aumentando ainda mais". Eles exigem um orçamento permanente de defesa de pelo menos 100 bilhões de euros. De acordo com o autor do estudo, Guntram Wolff, "a Rússia está se transformando em uma ameaça de segurança mais significativa para a NATO. Simultaneamente, estamos avançando lentamente na construção das medidas de dissuasão necessárias". Atualmente, o governo mal consegue substituir as armas enviadas à Ucrânia, e o estoque de sistemas de defesa aérea e obuseiros de artilharia foi significativamente reduzido.

12:25 "Distância Clara" Entre Putin e Lavrov

A Ucrânia vem repetidamente pedindo à UE e aos EUA que autorizem o uso de armas no território russo. Agora, os Países Baixos permitiram isso, incluindo jatos de combate prometidos.

12:59 Rússia Afirma a Tomada de Quatro Vilas em Donetsk

As forças russas afirmam ter capturado quatro vilas adicionais na região de Donetsk, no leste da Ucrânia. O Grupo de Forças do Sul capturou Krasnohoriwka e Hryhoriwka, o Grupo de Forças do Leste Wodiane, e o Grupo Central Halyzynivka, segundo o Ministério da Defesa russo. No entanto, essas afirmações não podem ser verificadas independentemente. Observadores militares ucranianos marcam pelo menos três das vilas afetadas - exceto Hryhoriwka - como ocupadas. A Ucrânia está sob intensa pressão no front oriental.

12:20 Moscou Reconhece Apenas Um Parceiro de Negociações

Uma conferência de paz foi realizada na Suíça sem a Rússia em junho. Agora, o Chanceler Olaf Scholz mostrou disposição para conversar com o Presidente russo Vladimir Putin. No entanto, a reação do Kremlin é incerta. O Ministro das Relações Exteriores Sergei Lavrov mantém uma frente diplomática, mas não com a Europa, segundo o correspondente da ntv Rainer Munz.

11:50 Kyiv: Rússia Está Cada Vez Mais Empregando Armas Químicas

As autoridades ucranianas alertam que as tropas russas na Ucrânia estão cada vez mais empregando armas químicas. O Comando das Forças Armadas da Ucrânia escreve no Facebook que as forças russas usaram munições contendo substâncias perigosas e agentes de guerra química 447 vezes apenas em agosto, e 4.035 vezes entre 15 de fevereiro de 2023 e 24 de agosto de 2024. O Comando das Forças Armadas da Ucrânia também afirma que as tropas do Kremlin estão entregando munições contendo agentes de guerra química proibidos e usando compostos químicos não identificados. Eles também afirmam: "A Rússia, portanto, está violando as regras de guerra e ignorando os padrões e compromissos sob a Convenção sobre a Proibição do Desenvolvimento, Produção, Armazenamento e Uso de Armas Químicas e sobre Sua Destruição".

11:19 Gabinete do Presidente em Kyiv: Ataques a Depósitos de Armas Russas São Permissíveis

O chefe do Gabinete do Presidente ucraniano enfatiza a demanda do seu país a seus aliados ocidentais para autorizar o uso de suas armas contra alvos profundamente no território russo. Andrij Jermak afirma que a capacidade de atacar depósitos de mísseis russos é crucial. "Defesa não é escalada", escreve Jermak no Telegram. Os países ocidentais são hesitantes em autorizar o uso de armas que forneceram à Ucrânia no território russo, citando preocupações sobre serem envolvidos no conflito.

10:53 Feridos e Danos - Rússia Ataca com Várias Drones e Dois Mísseis

Pelo menos três pessoas ficaram feridas e edifícios foram danificados e incêndios iniciados na Ucrânia devido aos ataques de drones e mísseis russos, de acordo com as autoridades locais. A defesa aérea derrubou 38 de 46 drones russos em 13 regiões, segundo a força aérea. A Rússia também usou dois mísseis, alvo em usinas de energia em oito regiões ucranianas, segundo o ministério de energia em Kyiv, causando perturbações em linhas de alta tensão e estações transformadoras.

10:27 Fim da Imagem de Modelo: Esposa do Ombudsman de Direitos da Criança de Putin Casa com Oligarca

Maria Lwowa-Belova, a ombudswoman de direitos da criança da Rússia, era vista como um modelo da mulher russa. Casada com um padre ortodoxo desde 2003, eles falavam sobre valores conservadores, fé cristã e suas experiências criando muitos filhos na mídia de propaganda. Ela também foi indiciada pelo Tribunal Penal Internacional em 2023 ao lado do líder do Kremlin, Vladimir Putin, por

08:14 Voos Recomeçam nos Aeroportos de MoscouOs aeroportos de Domodedovo, Sheremetyevo e Vnukovo, em Moscou, retomaram suas operações, segundo anunciou a Rosaviatsiya, autoridade russa de aviação, pelo Telegram. O interrompendo dos voos foi devido a ataques de drones ucranianos na região de Moscou.

07:43 Scholz Estabelece Requisitos para a Participação da Rússia em Conversas de PazO chanceler alemão, Olaf Scholz, ligou a possível participação da Rússia em uma conferência de paz sobre a Ucrânia a condições específicas. Em um evento do SPD na segunda-feira à noite, ele enfatizou a necessidade de explorar uma estratégia de saída para o conflito, ao lado do apoio militar necessário à Ucrânia contra seu agressor, a Rússia. Ele apoia uma conferência de paz adicional, com a participação da Rússia, mas destacou que isso não seria viável se o presidente russo continuasse a encorajar a agressão. "Precisamos de clareza, determinação e coragem nessa situação para proteger a paz e a segurança na Europa", disse Scholz.

07:18 Fico Acusa Exército Ucraniano de Fascismo - Kyiv ReageA Ucrânia ficou surpresa com as alegações feitas pelo primeiro-ministro eslovaco pró-Rússia, Robert Fico. A Reuters relatou que Fico instou Kyiv a tomar medidas para purgar seu exército de "fascismo". Em um comunicado, o Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia afirmou: "Os soldados ucranianos estão defendendo suas famílias, lares e terra, bem como toda a Europa e o mundo livre contra invasores russos que carregam a letra 'Z' - um símbolo da estética fascista da Rússia moderna". O ministério acrescentou que o povo ucraniano sofreu milhões de baixas na luta contra o nazismo no século XX. O rótulo de "fascismo" de Fico parece com a propaganda russa que costuma rotular a liderança ucraniana como nazistas. No entanto, partidos de extrema direita obtiveram apenas 2,4% dos votos nas eleições ucranianas de 2019. O historiador Timothy Snyder, por outro lado, vê traços fascistas no sistema de Putin.

06:56 Figuras de Vítimas Revistas na Região de MoscouApós um ataque de drone ucraniano na região de Moscou, uma mulher morreu e três civis ficaram feridos, segundo relatou o governador Andrei Vorobyov pelo Telegram. Inicialmente, Vorobyov relatou a morte de uma criança (veja a entrada às 06:02), o que não pôde confirmar. Segundo informações, 43 pessoas estão em abrigos temporários.

06:25 Greenpeace Investiga Crimes Ambientais da RússiaO Greenpeace está reabrindo sua sede em Kyiv. Seu objetivo é acelerar os projetos de reconstrução na Ucrânia e investigar e documentar as transgressões ambientais resultantes da invasão russa, como revelado pela organização ambiental. Eles já estão colaborando com organizações ambientais locais para esse fim. "Nosso objetivo é ajudar a Ucrânia a restaurar a infraestrutura social de forma ecologicamente correta, aproveitando a energia limpa do sol e do vento", disse a nova chefe da sede, Natalia Hosak. O Greenpeace tem enfatizado consistentemente os danos ambientais na Ucrânia atribuídos à invasão russa. Entre outras coisas, a organização está monitorando a situação na usina nuclear ocupada pela Rússia em Zaporizhzhia.

06:02 Perda Trágica na Região de MoscouApós um ataque de drone ucraniano na região de Moscou, uma criança morreu, segundo relatam fontes russas. O governador Andrei Vorobyov informou isso pelo Telegram, mencionando pelo menos 14 drones ucranianos interceptados na região da capital durante a noite. Um desses drones causou um incêndio que está sendo apagado pelos bombeiros. "Infelizmente, uma criança de nove anos morreu", disse Vorobyov. Pelo menos uma pessoa ficou ferida quando detritos de outro drone interceptado cairam em um prédio residencial na região da capital. O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, havia relatado inicialmente 11 drones interceptados nas proximidades da capital russa.

05:31 Kyiv Repela Ataque de DroneAs unidades de defesa aérea da Ucrânia conseguiram repelir um ataque de drone russo em Kyiv, como anunciou a administração militar da capital ucraniana pelo serviço de mensagens Telegram.

04:36 Detritos de Drone Caem em Complexo de Energia e Combustível em TulaDetritos de um drone abatido pela defesa aérea russa sobre a região de Tula caíram em um complexo de energia e combustível, segundo relatou a agência de notícias russa TASS. "A situação está estável e não houve vítimas", disse a TASS, citando as autoridades de Tula. Os processos operacionais e o suprimento de recursos aos consumidores permaneceram inalterados.

03:29 Drones Ucranianos Alvo de MoscouDois drones ucranianos foram abatidos sobre o distrito de Domodedovo, em Moscou, o que levou ao envio de serviços de emergência ao local do incidente, segundo relatou o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin. Não foram fornecidos detalhes sobre potenciais danos ou vítimas. O distrito de Domodedovo, localizado a cerca de 50 quilômetros ao sul do Kremlin, abriga um dos maiores aeroportos de Moscou.

02:17 Defesa Aérea Russa Abate Drone com Destino a MoscouAs unidades de defesa aérea russa destruíram um drone em rota para Moscou, como anunciou o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin. "De acordo com informações iniciais, não houve danos ou vítimas no local dos detritos", disse Sobyanin pelo Telegram. Nenhum comunicado foi emitido pelo lado ucraniano.

00:12 Zelensky expressa gratidão à Suécia pelo novo auxílioO presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, expressou sua gratidão à Suécia por um pacote de defesa no valor de US$ 445 milhões. Ele declarou no X: "Este auxílio significativo, que inclui sistemas de defesa aérea, armas antitancos e assistência financeira para atender às necessidades urgentes da Ucrânia, fortalecerá nossas capacidades de defesa". De acordo com fontes suecas, o pacote também abrange peças de reposição para caças Gripen, para se preparar para uma possível fornecimento desses aviões no futuro.

22:17 Ministério das Relações Exteriores identifica a Rússia como maior ameaça à paz na fronteira oriental da NATOEm resposta a drones russos que invadiram o espaço aéreo da Letônia e Romênia, o Ministério das Relações Exteriores considera a Rússia, sob a liderança de Vladimir Putin, como "a maior ameaça à paz e à segurança" diretamente na fronteira oriental da NATO. O ministério postou no X: "Infelizmente, a Rússia de Putin é atualmente a maior ameaça à paz e à segurança diretamente na fronteira oriental da NATO." Essa afirmação é respaldada pelos recentes incidentes de drones na Romênia e na Letônia. O ministério acrescentou: "Cooperamos com nossos parceiros da aliança e estamos em solidariedade com eles." No fim de semana, tanto a NATO quanto os membros da UE, Letônia e Romênia, relataram a incursão de um drone russo em seu território.

21:42 EUA negam relatórios de foguetes iranianos entregues à RússiaO governo dos EUA recusou-se a confirmar relatórios que sugerem que o Irã entregou mísseis balísticos à Rússia, de acordo com John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA.

21:28 Zelensky pede rápida execução de acordos de ajudaO presidente ucraniano Volodymyr Zelensky instou à rápida implementação dos acordos de ajuda com o Ocidente. Em seu discurso noturno em vídeo, ele afirmou: "O progresso da guerra depende diretamente da eficiência dos suprimentos e do cumprimento de todos os compromissos por nossos parceiros." As armas e o equipamento devem chegar a seu destino a tempo para serem eficazes. "O que é necessário em setembro deve ser entregue às nossas tropas em setembro."

20:52 Político da oposição russa alerta contra permitir a Putin uma 'saída honrosa'O político da oposição russa Vladimir Kara-Mursa alertou o Ocidente contra permitir ao presidente russo Vladimir Putin uma 'saída honrosa' da guerra na Ucrânia. "É crucial que Vladimir Putin não triunfe na guerra contra a Ucrânia", enfatizou Kara-Mursa. "É essencial que Vladimir Putin não encontre uma maneira de salvar a face nesta guerra na Ucrânia." Kara-Mursa, recentemente libertado em uma troca de prisioneiros, reconheceu a "cansaço" nas sociedades ocidentais devido à guerra. No entanto, ele insistiu: "Putin deve ser derrotado." Ele acrescentou ainda: "Se, pelos céus, o regime de Putin for permitido retratar o resultado desta guerra como uma vitória para si mesmo e continuar no poder, estaremos enfrentando outro conflito ou catástrofe dentro de um ano ou dezoito meses."

Você pode revisar todos os acontecimentos anteriores aqui.

Dadas as circunstâncias, a União Europeia deve aumentar seu orçamento de defesa para apoiar seus estados-membros que enfrentam ameaças de países vizinhos como a Rússia. Como resultado do conflito em andamento na Ucrânia, vários estados-membros da União Europeia instaram a considerar a prestação de ajuda militar à Ucrânia para auxiliar em sua defesa contra a agressão russa.

Leia também: