O indivíduo responsável pelo crime em Solingen não se entregou.

Após o suposto ataque islâmico em Solingen, o Ministro do Interior de Renânia do Norte-Vestfália, Herbert Reul, esclareceu alguns pontos no parlamento estadual de Düsseldorf. O político da CDU explicou que o responsável pelo ataque fatal com faca não se entregou. Em vez disso, um homem chamou a atenção de uma patrulha policial perto do local do crime tarde da noite de sábado, levando à sua prisão imediata devido ao seu comportamento e aparência suspeitos. Contrariamente aos relatórios anteriores, o homem não se entregou.

Reul desmentiu fortemente os boatos sobre potenciais dicas de agências de inteligência internacionais sobre o suspeito sírio de 26 anos. O ministro afirmou: "Os serviços de inteligência operam com investigações meticulosas, fontes e informantes". Qualquer especulação, mesmo que seja apenas conversa fiada, prejudica suas operações.

Arma provável de assassinato segura

Enquanto a autoridade investigativa do Procurador-Geral Federal impediu Reul de revelar todos os detalhes, ele confirmou que a faca ensanguentada encontrada no centro da cidade era altamente provável que fosse a arma do crime. O suposto vídeo do incidente agora está sendo analisado pelos especialistas do departamento. É acreditado que ele está alinhado com a estratégia de propaganda do Estado Islâmico, de acordo com o Ministro do Interior.

Reul enfatizou a importância de continuar a tratar o islamismo com seriedade. Atualmente, há 185 suspeitos islâmicos em Renânia do Norte-Vestfália que as autoridades de segurança estão monitorando. "O perpetrador de Solingen não estava entre esses indivíduos", afirmou Reul. O homem nunca teve nenhum envolvimento com a polícia e não estava ligado a crimes de segurança do estado. "Ninguém o tinha na mira".

"Proibições não teriam impedido o ataque"

Reul criticou as discussões em andamento sobre o endurecimento das leis de controle de armas. Ele apontou que o perpetrador usou uma faca comum encontrada em muitas casas. "Levar uma faca dessas em público já é proibido", enfatizou o ministro. No entanto, nenhuma restrição teria impedido o ataque.

"It's human beings who commit crimes, not weapons," Reul emphasized. If someone intent on causing harm ignores regulations, there's little benefit in focusing on weapons bans. What's crucial is a comprehensive, thoughtful debate on the tools required by the security forces. In the Solingen case, an individual with a knife left three dead and injured eight more during a city festival on Friday evening. The main suspect is the 26-year-old Syrian Issa Al H., who is currently in custody in Düsseldorf.

The Federal Prosecutor's Office is currently investigating him for several charges, including murder, and suspected membership in the terrorist organization Islamic State (IS). IS claimed responsibility for the act and disseminated a video featuring a masked man, who they claim is the perpetrator. The suspect should have been deported to Bulgaria last year, but that attempt was unsuccessful.

