O indivíduo acusado de causar a morte dos irmãos Gaudreau tinha uma concentração de álcool no sangue ligeiramente superior ao limite legal.

Sean Higgins, de 43 anos, enfrenta duas acusações de homicídio culposo em segundo grau em conexão com as mortes de Johnny Gaudreau, de 31 anos, e seu irmão Matthew, de 29 anos, em 29 de agosto, apenas horas antes de eles estarem programados para servir como padrinhos no casamento de sua irmã.

Em uma audiência de fiança virtual na sexta-feira, os promotores argumentaram pela prisão preventiva de Higgins, citando sua suposta história de raiva ao volante e direção imprudente.

A esposa de Higgins supostamente o repreendeu durante uma ligação telefônica da prisão após sua prisão, supostamente dizendo: "Você estava dirigindo como uma pessoa louca, exatamente como eu sempre lhe digo, e você nunca me ouve, em vez disso, você apenas grita comigo."

Os promotores também revelaram novos detalhes sobre o incidente, como Higgins supostamente dirigindo seu Jeep Grand Cherokee com um recipiente aberto naquela noite.

De acordo com Flynn, Higgins terminou o trabalho por volta das 3h, havia bebido e teve uma conversa conflituosa com sua mãe antes do incidente. Ele então teve uma ligação telefônica de duas horas com um amigo enquanto dirigia com um recipiente aberto.

Higgins estava dirigindo de forma agressiva atrás de um sedã que estava ligeiramente acima do limite de velocidade de 50 mph, de acordo com dois testemunhas. O sedã estava seguindo um SUV, e os Gaudreaus estavam em suas bicicletas.

O motorista do sedã percebeu Higgins se aproximando dela a alta velocidade, recuando, então se aproximando novamente a alta velocidade, Flynn disse. Higgins tentou ultrapassar o sedã quando o SUV mudou para a próxima faixa, mas o motorista do sedã se sentiu sobrecarregado.

O advogado de defesa Matthew Portella descreveu Higgins como "uma pessoa carinhosa e um pai dedicado de duas filhas" e argumentou que sua recente cirurgia no joelho poderia ter afetado os resultados de seu teste de sobriedade no local.

O juiz Michael Silvanio ordenou que Higgins permanecesse na prisão até o julgamento, citando preocupações com sua direção e a "impaciência" que levou ao incidente fatal.

"Há uma quantidade abundante de evidências de que o réu não apenas operou seu veículo enquanto estava incapacitado, mas o fez de uma maneira agressiva, excessivamente agressiva", disse Silvanio durante a audiência.

Ele acrescentou que o caso do estado parecia forte, citando depoimentos de testemunhas e as próprias admissões do réu.

Higgins admitiu ter consumido cinco a seis cervejas antes do acidente, de acordo com um documento de causa provável apresentado ao Tribunal Superior do Condado de Salem.

Silvanio também decidiu que Higgins estava em maior risco de não comparecer ao tribunal devido à possível pena de prisão de 20 anos que ele poderia enfrentar.

Os irmãos Gaudreau foram lembrados em um serviço memorial conjunto emocionante realizado na segunda-feira na Igreja Católica de St. Mary Magdalen em Media, Pensilvânia.

A viúva de Matthew Gaudreau, Madeline, disse através de lágrimas: "Me sinto presa em um pesadelo do qual não consigo acordar há uma semana. Sinto-me entorpecida, com raiva, triste, abençoada ao mesmo tempo." Madeline está grávida do primeiro filho do casal.

Durante seu elogio, a viúva de Johnny Gaudreau, Meredith, revelou que estava grávida de nove semanas do terceiro filho do casal.

"Em menos de três anos de casamento, criamos uma família de cinco. Nem parece possível, mas eu vejo isso como a maior bênção", disse ela.

A esposa de Higgins expressou sua preocupação durante sua ligação telefônica, dizendo: "Você nos envolveu nessa situação novamente, assim como tivemos que lidar com seus problemas de raiva ao volante no passado." Após o incidente, o juiz observou: "Dado seu histórico de direção agressiva e comportamento recente imprudente, é crucial que você permaneça sob custódia até seu julgamento."

Leia também: