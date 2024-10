O incidente envolvendo Baerbock tem consequências para os profissionais da mídia russa

Situação em uma conferência de imprensa da ONU envolvendo a ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Baerbock, leva a restrições para jornalista da TV estatal russa. "As ações do jornalista em questão foram contra as regras de acesso à mídia", explicou o departamento de credenciamento da ONU. Como resultado, seu status de acesso foi reduzido. Isso significa que ele agora precisa passar por um ponto de verificação de segurança toda vez que visita as instalações e tem certas limitações na sede da ONU. O jornalista abordou Baerbock nos terrenos da ONU e lhe fez uma pergunta enquanto ela se dirigia a um evento da mídia. Baerbock mencionou uma conferência de imprensa iminente. O repórter a seguiu e acabou ficando ao lado de Baerbock enquanto ela preparava sua declaração. Baerbock então pediu ao homem que se juntasse aos outros representantes da mídia para permitir que o evento da imprensa começasse. O embaixador russo na ONU pediu a reversão da decisão. O jornalista não agiu de forma inadequada com Baerbock ou de qualquer outra maneira inapropriada. Ele descreveu uma altercação com um membro da delegação alemã durante o incidente como um "ataque" aos russos.

18:11 Putin Aberto a Diálogo com BidenA Rússia está aberta a conversas entre o presidente Vladimir Putin e o presidente Joe Biden. A agência de notícias estatal russa TASS relatou que Biden havia sugerido anteriormente a possibilidade de discutir com Putin nas margens da cúpula do G20 no Brasil em novembro. Mas ele duvida da presença de Putin. A TASS agora cita o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, como dizendo que não houve discussões sobre isso entre Moscou e Washington. "Não houve discussões e não há base atual para isso." Peskov apontou que Putin permanece aberto a todos os tipos de contato. A questão da presença de Putin na cúpula do G20 surge a cada vez devido ao conflito. Em 2023, o presidente brasileiro Lula disse que a decisão sobre a prisão de Putin é da justiça brasileira se ele comparecer à cúpula.**

17:26 Residente da Crimeia Condenado a Longa Pena por "Traição"Um juiz em Sebastopol, Crimeia, impôs uma pena de 14 anos em um campo de trabalho rigoroso a um residente local por "traição". O homem de 47 anos é acusado de fornecer informações ao Exército ucraniano sobre as posições e equipamentos do Exército russo. Desde o início do conflito, muitos russos têm enfrentado prisão, punição ou ameaças por alegações semelhantes.**

16:42 Médico Acusado de Ganhar Milhões por Meio de Certificados de Invalidez FalsosO líder de uma comissão médica na Ucrânia está sendo acusado de ganhar milhões ao emitir certificados de invalidez para indivíduos que fingiam estar doentes. Durante buscas em sua casa e local de trabalho em Chmelnyzkyi, as autoridades apreenderam mais de cinco milhões de euros em dinheiro e mais de dois milhões de euros em contas bancárias estrangeiras. Ela também teria adquirido várias propriedades e carros de luxo. As buscas revelaram listas de indivíduos que receberam certificados de doença falsos. Ela enfrenta até 12 anos de prisão, de acordo com relatórios da mídia.**

16:12 Ucrânia Assume Responsabilidade por Ataque a Depósito de Óleo na RússiaA Ucrânia assume a responsabilidade pelo ataque a um depósito de óleo na região russa de Voronezh usando drones. De acordo com fontes dentro do serviço de inteligência ucraniano SBU, o depósito contendo 20 tanques foi atingido em um ataque noturno de drones, resultando em um grande incêndio. O governador de Voronezh relata que um drone ucraniano atingiu um tanque vazio em um depósito de óleo e um pequeno incêndio foi apagado. No entanto, os serviços de emergência russos relatam um grande incêndio de aproximadamente 2.000 metros quadrados em um armazém na região de Voronezh.**

16:00 Civil morto em ataque a Cherson pela Exército RussoO governador da região de Cherson relata uma morte civil. Uma mulher de 75 anos morreu quando o Exército russo atacou Cherson com um drone à tarde.**

15:49 Wagenknecht e Wadephul Elogiam as Contribuições de Woidke, Voigt e Kretschmer para o Apoio à Ucrânia. "Isso é uma contribuição inteligente e matizada", diz Wagenknecht em uma entrevista ao 'Frankfurter Allgemeine Zeitung'. Voigt também dá seu apoio: "A proposta é responsável porque adere aos nossos princípios básicos: reconhece a violação da lei internacional pela Rússia, nossa alinhamento firme com a UE e a NATO e uma resolução que coincide com a Carta das Nações Unidas". O apelo conjunto criticado por muitos marca uma "linha vermelha". "Se for cruzada, não haverá cooperação com a BSW", explica Voigt. Ele vê o apelo como "um sério esforço para construir uma ponte para potenciais negociações de coalizão enquanto preserva nossos princípios fundamentais". A unidade dos três principais políticos do CDU e SPD é "um sinal poderoso".

15:30 Políticos do Leste Pedem Ostpolitik, Desencadeando Controvérsia: "Valores Vendidos por Ganho de Poder a Preço Barato"

15:05 Autópsia: Provável Causa da Morte do Allegado "Baleia Espia" na Noruega

Contrariamente às especulações de ativistas de defesa dos animais, um alegado "baleia espiã" na Noruega provavelmente não foi baleado. Um exame post-mortem no golfinho-beluga revelou uma infecção bacteriana como causa provável da morte, possivelmente decorrente de uma ferida na boca. O Instituto Veterinário Norueguês e os investigadores da cena do crime concluíram que as múltiplas feridas superficiais na pele do animal marinho não eram feridas de bala e não foram encontrados projéteis ou detritos metálicos. O golfinho foi inicialmente avistado na Noruega em 2019 usando um arreio com uma câmera marcada "Equipamento de São Petersburgo", o que levou à especulação de que poderia ser uma baleia espiã russa. Outros especularam que era uma baleia terapêutica. O golfinho foi encontrado morto em um fiorde norueguês no final de agosto de 2024. Duas organizações de defesa dos animais sugeriram, com base no padrão de feridas, que o golfinho tinha sido baleado e apresentaram uma queixa.

14:33 Ataques de Drone Repetidos: Kyiv Relata Destruição

A Ucrânia foi alvo de drones russos novamente durante a noite, de acordo com a força aérea ucraniana. Eles afirmam ter abatido nove de 19 drones e impedido sete mais por interferência eletrônica. O destino dos drones restantes permanece incerto. O prefeito de Kyiv, Vitali Klitschko, relata que um edifício no centro da cidade foi danificado, resultando em um incêndio que foi rapidamente apagado. Na região do sul de Kherson, o governador local relatou que ataques direcionados atingiram infraestrutura essencial, instalações de suprimento e 35 casas particulares durante a noite, resultando em uma morte e quatro feridos.

14:04 Kremlin: "Kyiv continua a brincar com fogo"

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, afirma à Reuters que "Kyiv continua a brincar com fogo, e, consequentemente, notificaremos os representantes da IAEA sobre isso". Ele se refere à Organização Internacional de Energia Atômica, o corpo de monitoramento nuclear da ONU. Na quinta-feira, as forças russas afirmaram ter interceptado um drone ucraniano perto da usina nuclear de Kursk, e vários meios de comunicação relataram um incêndio a poucos quilômetros de distância. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, Heorhiy Tykhyi, desmentiu afirmações anteriores de que a Ucrânia havia lançado armas perto da usina nuclear.

13:46 França Entrega Doze Canhões Caesar à Ucrânia

O ministro da Defesa da França, Sébastien Lecornu, anunciou na plataforma X que a empresa franco-alemã de defesa KNDS havia assinado um contrato para a entrega de doze canhões Caesar, financiados pela Ucrânia. Caesar significa "veículo armado equipado com um sistema de artilharia". O sistema de artilharia autopropelido tem a capacidade de atingir alvos a até 55 quilômetros de distância. "Aumentar as capacidades de produção da nossa indústria de defesa ajuda a Ucrânia", afirmou Lecornu. A França já havia fornecido à Ucrânia canhões Caesar anteriormente.

13:11 Ucrânia: Ataque Destrói Sede do FSB em Novosibirsk

Em 3 de outubro, um ataque com uma granada de mão foi realizado na sede da organização de segurança doméstica russa FSB em Novosibirsk. Um vídeo do serviço de inteligência militar ucraniano supostamente mostra um homem acendendo o fogo e sendo engolido pelas chamas. Meios de comunicação russos confirmaram o incêndio.

12:34 Rússia: Trabalhador da Usina Nuclear Morto por Bomba no Carro

Um supervisor da usina nuclear ocupada pela Rússia em Zaporizhzhia foi morto em um ataque com bomba no carro. O serviço de inteligência ucraniano lançou um vídeo mostrando a explosão do carro e afirmou que "Andriy Korotky", o "chefe de segurança" da usina nuclear, havia morrido. Korotky era um "criminoso de guerra", tendo "voluntariamente colaborado com os ocupantes russos", explicou o serviço de inteligência. Ele denunciou empregados pró-ucranianos da usina nuclear. A gestão russa da usina nuclear confirmou a morte de Korotky, referindo-se a ela como um "ataque terrorista orquestrado por Kyiv". O diretor da usina nuclear de Zaporizhzhia, Yuriy Chernichuk, descreveu o incidente como "temerário" e exigiu justiça. De acordo com o Comitê de Investigação da Rússia, um dispositivo explosivo foi plantado sob o carro de Korotky em sua residência, que detonou enquanto ele saía.

Desde que a Rússia começou a invadir a Ucrânia, pelo menos 177 prisioneiros de guerra ucranianos morreram na prisão russa, segundo Victoria Tsymbaliuk do centro de coordenação de prisioneiros de guerra da Ucrânia no "The Kyiv Independent". Tsymbaliuk estima que o número real de mortes pode ser significativamente maior devido à falta de supervisão internacional. Ela explica que nem todos os corpos são devolvidos e muitos nem são reconhecidos como sendo mantidos em cativeiro pela Rússia. Houve vários relatos de prisioneiros de guerra ucranianos sendo torturados ou mortos em cativeiro russo. Em setembro, a Procuradoria-Geral anunciou o início de investigações sobre a execução de 84 prisioneiros de guerra ucranianos.

11:00 Ucrânia: Russos Bombardeiam Região de Kirovohrad com Drones

As forças militares russas atacaram a região de Kirovohrad, no centro da Ucrânia, usando drones, como anunciou o chefe da administração militar da região, Andriy Raykovych, em seu canal do Telegram. A sede de uma empresa foi danificada no ataque com drones, resultando em um ferido.

10:27 Empresa Austríaca UNIQA Sai Definitivamente da Rússia

A seguradora austríaca UNIQA concluiu a venda de sua subsidiária russa para a Renaissance Life. O preço de venda não foi revelado. A UNIQA havia anunciado há mais de um ano sua intenção de vender a joint venture de seguros com o Raiffeisen Bank International (RBI) para a Renaissance Life russa. O membro do conselho da UNIQA, Wolfgang Kindl, confirmou: "Com a conclusão desta transação, estamos saindo definitivamente do mercado russo".

09:55 Incêndios em Dois Depósitos de Combustível na Rússia

Incêndios ocorreram em dois depósitos de combustível na Rússia durante a noite. As autoridades da região de Voronezh (veja entrada 05:10) culparam um ataque de drone ucraniano, alegando que partes de um drone de combate interceptado caíram no depósito e inflamaram um tanque vazio. Vídeos do alegado ataque de drone foram compartilhados nas redes sociais, embora a extensão do incêndio não possa ser determinada. Em uma vila dos Urais, um tanque de combustível cobrindo uma área de 10.000 metros quadrados também está em chamas. Os serviços de emergência russos relataram isso. Embora os drones ucranianos sejam capazes de alcançar tais distâncias, os serviços de emergência não mencionaram um ataque de drone. A vila fica a aproximadamente 1.700 quilômetros da Ucrânia.

09:30 Julia Navalnaya argumenta contra conversas com Putin

Julia Navalnaya sugeriu que negociações com o presidente russo Vladimir Putin são desnecessárias, afirmando: "Não é necessário discutir com ele (...) Devemos lutar contra ele para um dia restaurar a justiça". Enquanto estava em Paris para o Conselho Constitucional Francês, Navalnaya enfatizou que o Ocidente subestima a relutância de Putin em engajar-se em negociações. "Ele não espera que alguém venha conversar com ele (...) Ele não se importa nem um pouco", acrescentou. Ela destacou a importância de não desistir e não ser intimidado por esse regime. Navalnaya foi incluída em uma lista de "terroristas e extremistas" na Rússia em julho. Pouco antes, um tribunal russo havia emitido um mandado de prisão contra ela por "participação em uma organização extremista". Ela foi posteriormente colocada em uma lista de procurados por não comparecer às investigações preliminares.

08:58 Ucrânia Revela Perdas de Tropas Russas

O Estado-Maior Ucraniano revelou novas figuras de perdas de tropas russas na Ucrânia. De acordo com seus dados, a Rússia perdeu cerca de 657.940 soldados na Ucrânia desde 24 de fevereiro de 2022. No período de 24 horas, o número de perdas é estimado em 1.230. Além disso, foram relatados 15 tanques, 59 sistemas de artilharia e 101 drones destruídos, de acordo com um relatório de Kiev. A Rússia é considerada ter perdido um total de 8.908 tanques, 18.965 sistemas de artilharia, 368 aeronaves, 328 helicópteros, 16.494 drones, 28 navios e um submarino desde o início do grande ataque. As estimativas ocidentais sugerem figuras de perdas mais baixas, embora essas sejam valores mínimos.

08:09 Ucrânia Relata 82 Ataques Russos na Região de Sumy

As forças russas atacaram a região de Sumy, no nordeste da Ucrânia, um total de 82 vezes nas últimas 24 horas. Essas informações foram fornecidas pela administração militar da região no Telegram. Oito pessoas ficaram feridas nos ataques. As forças militares russas supostamente utilizaram morteiros, artilharia, lançadores de foguetes, bombas guiadas e drones. A administração militar relatou que mais de dez comunidades de Sumy foram afetadas, incluindo Mykolaiv, Chotyn, Yunakivka, Myropillia, Bilopillia, Richkyvka, Krasnopillia, Velika Pysarivka, Nova Sloboda, Hluchiw, Shalyhyne, Esman e Seredyna-Buda. A região de Sumy faz fronteira com as regiões russas de Bryansk, Kursk e Belgorod.

07:33 Ucrânia Estabelece Primeiro Centro de Reclutação na Polônia pelo Ministério da DefesaO exército ucraniano inaugurou um centro de recrutamento na Polônia, como anunciado pelo Ministério da Defesa da Ucrânia. Localizado em Lublin, Polônia, este é o primeiro centro de recrutamento estrangeiro do exército ucraniano. A criação de uma "Legião Ucraniana" na Polônia foi parte de um acordo de segurança assinado pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e pelo primeiro-ministro polonês Donald Tusk em julho. Desde a invasão russa, a Polônia recebeu quase um milhão de indivíduos da Ucrânia. Segundo estimativas do governo ucraniano, cerca de 300.000 indivíduos em idade de lutar residem na Polônia. O ministro da Defesa polonês Wladyslaw Kosiniak-Kamysz disse ao portal online polonês "Wirtualna Polska" que a Polônia não é responsável pelo recrutamento de voluntários ucranianos; no entanto, eles serão treinados militarmente. "O número de ucranianos que se registraram é mínimo", disse Kosiniak-Kamysz. Segundo o Ministério da Defesa da Ucrânia, cerca de 200 aplicações foram recebidas até agora.

06:52 ISW: Forças Russas Falham em Recursos para Ofensiva Interminável na Ucrânia OrientalAs Forças Armadas russas supostamente não possuem pessoal e equipamento suficientes para sustentar esforços ofensivos prolongados, de acordo com um relatório do Instituto para o Estudo da Guerra (ISW). A ofensiva russa do verão foi planejada e preparada pela liderança militar por meses antes. No entanto, os reservistas e recursos alocados para esse propósito podem ter sido esgotados nas intensas batalhas dos últimos meses, sugeriu o ISW. Como antecipado anteriormente por ambos os oficiais ucranianos e o ISW, a ofensiva russa em andamento no leste da Ucrânia deve atingir seu pico nas próximas semanas ou mesmo dias.

06:12 Zelensky Enfatiza Apoio à Defesa Depois de Encontro com Novo Secretário-Geral da OTANO presidente ucraniano Volodymyr Zelensky agradeceu a visita recente do novo Secretário-Geral da OTAN Mark Rutte a Kyiv dentro de dois dias de sua posse como "significativa". Zelensky destacou a necessidade de implementar todos os acordos com os parceiros de defesa da Ucrânia em seu discurso noturno em vídeo. Ele enfatizou a importância de reforçar a linha de frente e solicitar autorização dos aliados para usar armas de longo alcance contra alvos militares no território russo. "Todos dentro da aliança estão cientes da necessidade", disse o presidente. Zelensky também mencionou a defesa aérea como uma prioridade.

05:35 Ucrânia Mostra Feira de Indústria de Defesa para Atrair Investidores EstrangeirosO Ministério da Defesa da Ucrânia está procurando investimentos estrangeiros em seu setor de defesa. Este objetivo foi alcançado por meio de uma feira de armas exclusiva organizada para potenciais investidores internacionais em um local não revelado na Ucrânia, de acordo com a agência Ukrinform. O vice-ministro Dmytro Klimenkow exibiu uma variedade de armas ucranianas, incluindo um sistema de mísseis ant tanque, um sistema de artilharia autopropelido, barcos não tripulados suicidas e veículos para desminagem. "Temos desenvolvimentos únicos que já foram testados em combate e subsequentemente aperfeiçoados pelos desenvolvedores", disse ele. De acordo com o Ukrinform, o Ministério da Defesa da Ucrânia já investiu 4 bilhões de dólares (3,6 bilhões de euros) em seu setor de defesa e busca atrair mais financiamento de parceiros estrangeiros.

05:10 Rússia Relata Abate de Drones Ucranianos em Voronezh, Causando Incêndio em Tanque de ÓleoAs forças de defesa aérea russa relataram o abate de vários drones ucranianos durante a noite na região russa de Voronezh perto da fronteira. Um dos drones caiu no terreno de um depósito de óleo, de acordo com o governador de Voronezh, Alexander Gusev, no Telegram. Isso resultou em um incêndio em um tanque vazio, sem vítimas relatadas. As reivindicações permanecem não confirmadas. Voronezh tem sido alvo de ataques de drones ucranianos nos últimos dias.

02:51 Forças Armadas Ucranianas Fortalecem Instalações Defensivas na Região LesteO comandante das Forças Armadas da Ucrânia, general Oleksandr Syrskyi, ordenou o reforço das instalações defensivas na região oriental de Donetsk. As tropas russas estão avançando em vários setores no leste da Ucrânia. Syrskyi anunciou em mídias sociais que está colaborando com a 25ª Brigada Paraquedista Sicheslav "em uma das seções da frente mais significativas".

22:22 Conflito Afeta Indústria do Turismo da LetôniaO conflito em andamento da Rússia com a Ucrânia está influenciando negativamente o turismo na Letônia. Vários empresários do setor de hospitalidade e a Direção de Estatísticas Centrais destacaram que a guerra está prejudicando a recuperação do turismo após a Covid-19. Este efeito não se limita apenas a fewer tourists from Russia, mas também devido à percepção dos Bálticos como uma região insegura localizada perto de conflitos em andamento por potenciais hóspedes de várias nações.

21:40 Suíça Compromete 1,54 Bilhão de Euros para Projetos de Reconstrução na UcrâniaA Suíça planeja alocar 1,5 bilhão de francos suíços (1,54 bilhão de euros) para iniciativas de reconstrução na Ucrânia nos próximos quatro anos, de acordo com o embaixador da Suíça na Ucrânia e Moldávia, Felix Baumann. Cerca de 1 bilhão desses fundos será direcionado para setores da autonomia da Ucrânia, desminagem e assistência humanitária. A quantia restante será usada para programas de reconstrução envolvendo o setor privado suíço, como mencionado pelo Ministério do Desenvolvimento das Comunidades e Territórios da Ucrânia. "Para enfatizar a seriedade de nossas intenções", disse Baumann durante uma reunião com o ministro Oleksiy Kuleba, "nosso representante aqui supervisionará a implementação deste projeto". Kuleba mencionou a habitação para mais de 4,5 milhões de pessoas deslocadas internamente na Ucrânia como uma das prioridades de cooperação com a Suíça.

20:39 Ucrânia Adquire Sistema de Defesa Aérea Patriot da RomêniaA Ucrânia adquiriu um sistema de defesa aérea Patriot da Romênia, como confirmado pelo porta-voz do Ministério da Defesa da Romênia, Constantin Spinu, à Rádio Livre Europa. "Agradeço a cada nação que nos auxilia na defesa aérea. Sou especialmente grato à Romênia pelos sistemas Patriot. Juntos, podemos aumentar nossa eficácia - podemos pôr fim aos ataques russos eliminando drones Shahed e mísseis juntos", declarou o Presidente Volodymyr Zelenskyy em seu discurso noturno de quarta-feira. Após uma inicial hesitação, Bucareste decidiu doar um de seus Patriots em junho. O governo romeno emitiu a ordem de entrega do sistema no mês passado.

19:57 Forbes: Gazprom se Torna a Companhia Russa Menos LucrativaDe acordo com a revista de negócios Forbes, a empresa estatal russa Public Joint Stock Company Gazprom registrou um prejuízo líquido recorde de 5,5 bilhões de euros em 2023, marca a primeira vez em 25 anos. A Sibur Holding da Rússia e o Complexo de Gás e Químicos Amur da China, Sinopec, ocupam a segunda posição na lista da Forbes russa das companhias menos lucrativas. Também entre as cinco companhias russas menos lucrativas estão o Ozon (prejuízo líquido de 408 milhões de euros), a Corporação de Aviação Unida sob propriedade da Rostec (prejuízo líquido de 326 milhões de euros) e a rede social VK (prejuízo líquido de 326 milhões de euros).

