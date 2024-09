O incêndio florestal em Brocken, Harz foi formalmente encerrado após os intensos esforços de combate.

A operação para apagar o incêndio no Brocken em Harz terminou após o grande incêndio florestal. "O fogo está apagado", declarou a cidade de Wernigerode à tarde. O incêndio começou em Königsberg, um pico satélite do Brocken, na sexta-feira. As forças envolvidas agora estão sendo retiradas e o desmonte do equipamento ocorrerá nos próximos dias.

A frente de fogo chegou a uma extensão impressionante de 1.000 metros no terreno acidentado em seu auge. Uma variedade de aeronaves e helicópteros, incluindo aqueles das forças militares e policiais, foram chamados para o serviço. Não foi até a noite de domingo que uma mudança no tempo e chuvas trouxeram algum alívio. Em dias recentes, novos pontos quentes continuaram a surgir. Agora, segundo a cidade de Wernigerode, a equipe de investigação responsável por determinar a origem do fogo começou seu trabalho.

A equipe de investigação está examinando a causa do incêndio, que atingiu outras partes do Brocken com uma espessura de vegetação queimada devido à sua intensidade. Após os esforços de combate ao fogo, as forças retiradas precisarão desmontar equipamentos de vários tamanhos e tipos.

Leia também: