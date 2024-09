- O impasse da imigração: Scholz e Merz num impasse

Após o fracasso das negociações sobre imigração entre o governo e a União, Scholz e Merz se enfrentaram no Bundestag.

Scholz criticou Merz por não procurar ativamente uma solução desde o início e rotular suas interações como uma "performance dramática". Merz descartou isso como "infundado".

Scholz sugeriu continuar as conversas, reconhecendo "a porta não está fechada". No entanto, Merz, líder da principal facção de oposição, CDU/CSU, propôs transferir o debate sobre a política de imigração para o Bundestag. Ele justificou isso alegando que o governo poderia tomar medidas necessárias com sua maioria, uma vez que não é necessária nenhuma mudança constitucional. Isso requer uma maioria de dois terços da coalizão de trânsito no parlamento e aprovação de certas seções da oposição.

"Não ficaremos presos em um loop infinito de conversas com você", disse Merz, acrescentando "Você toma as decisões no governo, e podemos continuar a discussão aqui no Bundestag alemão".

Merz declarou as negociações de imigração entre o governo de trânsito, estados federais e a União como infrutíferas na terça-feira, após a segunda rodada. Ele afirmou que a coalizão não pode impor rejeições abrangentes de migrantes nas fronteiras estaduais alemãs e que o esforço para encontrar uma solução comum falhou.

Scholz: "Você está se escondendo"

Scholz respondeu duramente a isso, criticando Merz pessoalmente. "Você está se escondendo", declarou ele. "Você acha que resolveu o problema da imigração com uma entrevista no 'Bild am Sonntag', mas assim que sai dos escritórios, você esquece o que propôs", ele acusou Merz no pódio.

A coalizão de trânsito de Scholz, por outro lado, conseguiu "a maior reviravolta na gestão da imigração irregular". Ele apontou para deportações aceleradas, o pacote de segurança do governo, o sistema de asilo europeu comum planejado e a primeira discussão do pacote de segurança no Bundestag, agendada para quinta-feira. "Não reclamando, mas agindo e colocando a mão na massa. Esse é o lema", disse Scholz.

O geralmente reservado Scholz falou alto no Bundestag, um volume tipicamente associado a discursos de campanha eleitoral. Durante seus ataques à União, ele cerrou o punho várias vezes.

Merz, no entanto, evitou ataques verbais afiados sobre o tema da imigração e apresentou-se de maneira mais madura. Ele rejeitou acusações de que a União estava adotando uma postura anti-imigrante. "A Alemanha deve permanecer um país aberto e pró-imigrante", disse ele. A União está "firme contra qualquer forma de xenofobia e oposição aos estrangeiros".

O líder da fração da CSU, Alexander Dobrindt, que abriu o debate, assumiu os ataques afiados. Ele rotulou a coalizão como a "coalizão do declínio".

Dobrindt usou seu discurso de abertura para desafiar a coalizão de Trânsito. "Isso não é uma coalizão de progresso, mas uma coalizão de declínio neste país", disse ele. "As pessoas estão cansadas dessas desculpas do Trânsito", criticou o líder do grupo parlamentar da CSU, e acrescentou que as pessoas entenderam "quem está no comando aqui só vai fornecer desculpas. Mas isso coloca em risco a segurança e a paz social em nosso país".

Weidel se refere a Scholz como "Chanceler do Declínio"

A líder do grupo parlamentar da AfD, Alice Weidel, também atacou severamente Scholz, rotulando-o como "Chanceler do Declínio". Ela criticou a aceitação do povo com "política de alibi" e cúpulas de imigração, e pediu "imigrantes ilegais não devem ser permitidos no país, mas as fronteiras devem ser fechadas e quem tentar entrar na Alemanha sem reivindicação legal e sem papéis deve ser negado entrada".

Lindner pede cúpula de alto nível sobre imigração

O futuro da política de imigração é incerto. O líder do FDP, Christian Lindner, está defendendo outro esforço de alto nível. Scholz e Merz deveriam negociar diretamente com o Ministro da Economia Robert Habeck (Verdes) e ele mesmo, escreveu Lindner na plataforma X. "O rejeição da União à cúpula de asilo não deve ser a última palavra". Ele acrescentou "Nós resolveremos esse assunto juntos". O líder do grupo parlamentar do FDP, Christian Dürr, também instou a União no Bundestag a cooperar.

Scholz e Merz também discordam sobre a estratégia da Ucrânia

O debate geral sobre o orçamento do Chanceler, que é o evento principal durante as primeiras discussões do orçamento de 2025, submetido ao Bundestag na terça-feira, viu a imigração como o tema central. Este debate, tradicionalmente usado para discutir a política geral do governo, também abordou a política externa.

Scholz reiterou seu chamado para outra conferência de paz para pôr fim à guerra russa contra a Ucrânia - com Moscou presente. "Agora é o momento, agora é a hora de explorar potenciais caminhos", disse o político do SPD.

Merz também rejeitou essa iniciativa. "Não faremos com que o presidente russo Vladimir Putin se renda com essa 'rhetórica de paz e diplomática'", afirmou ele.

