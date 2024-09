O impacto persistente no bem-estar psicológico das crianças e dos seus pais persiste.

Após mais de quatro anos do surto de COVID-19 na Alemanha, os efeitos na saúde mental de crianças e pais continuam evidentes, de acordo com pesquisas. O estudo, divulgado pelo Instituto Federal de Pesquisas de População (BIB) em Wiesbaden na quarta-feira, mostra uma queda no bem-estar mental e um aumento nos sintomas de ansiedade e depressão entre crianças durante o período de aprendizado remoto, especialmente em momentos em que as interações sociais foram severamente limitadas. Além disso, os sintomas de depressão e ansiedade aumentaram significativamente durante a adolescência.

Ao mesmo tempo, a atividade física de crianças e adolescentes diminuiu. Em média, eles passaram 48 minutos a menos por dia em atividade física em comparação com os tempos pré-pandêmicos, e esses níveis ainda não voltaram ao normal. Helena Ludwig-Walz do BIB afirmou, "A saúde mental e física dos jovens sofreu significativamente durante a pandemia e ainda não se recuperou completamente". É crucial promover a saúde mental e a atividade física para mitigar os efeitos negativos de longo prazo.

Enquanto isso, os pais também lutaram com as restrições. As mães de crianças com até dez anos sofreram a maior queda no bem-estar geral, com sua satisfação com a vida ficando abaixo da dos pais ao longo da pandemia. Sua satisfação com a vida atingiu o menor nível em abril e maio de 2021, quando as restrições já vinham sendo impostas há meses.

No entanto, foi somente quando as medidas de proteção foram suspensas que o bem-estar melhorou novamente. Mathias Huebener do BIB destacou, "Essa experiência serve como uma lição importante, especialmente em tempos atuais de falta de pessoal em creches e escolas".

A queda no bem-estar mental das crianças durante o aprendizado remoto afetou significativamente seus pais, levando a uma queda na satisfação com a vida das mães de crianças pequenas. Isso foi especialmente notável no auge das restrições da pandemia em abril e maio de 2021.

Reconhecendo o impacto da pandemia tanto em crianças quanto em pais, é crucial que escolas e creches priorizem a promoção da saúde mental e encorajem a atividade física, mesmo em tempos de falta de pessoal.

