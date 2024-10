O impacto da antiga República Democrática Alemã persiste

Em 7 de outubro de 1949, a República Democrática Alemã (RDA) foi estabelecida. Não haverá comemorações para marcar seu 75º aniversário. Um historiador questiona: "Por que comemorar a fundação de uma ditadura?" Os efeitos duradouros da divisão da Alemanha por mais de 3 décadas ainda são sentidos hoje.

A última grande comemoração ocorreu há 35 anos. Ao longo da Karl-Marx-Allee, homens de terno cinza observam capacetes, tanques e lançadores de foguetes que passam. O slogan "40 Anos de RDA" paira sobre um martelo e compasso, enquanto música de marcha toca ao fundo. Erich Honecker, presidente do Conselho de Estado, sorri, com Mikhail Gorbachev, chefe do Kremlin, ao seu lado. É 7 de outubro de 1989.

É improvável que haja comemorações para o 75º aniversário. Diferente do 75º aniversário da República Federal em maio, o aniversário de fundação da RDA em 1949 será lembrado quietamente. Em vez disso, será lembrado como o dia que marcou a revolução pacífica 35 anos atrás e o Dia da Unidade Alemã em 3 de outubro.

Anna Kaminsky, diretora da Fundação para o Processamento da Ditadura SED, aprova essa abordagem: "Por que comemorar a fundação de uma ditadura?" No entanto, ela enfatiza a importância de entender o contexto histórico. O estabelecimento do segundo estado alemão pós-guerra marcou mais de 40 anos de divisão alemã, uma experiência que ainda ressoa profundamente com milhões de pessoas.

Historicamente, a RDA influenciou perspectivas pessoais e expectativas de instituições estatais, ação do estado e democracia. Muitos ex-residentes da RDA expressam surpreendentemente opiniões favoráveis sobre o agora extinto estado SED. Uma pesquisa por pesquisadores da Universidade de Leipzig em 2023 descobriu que dois terços dos alemães do Leste sentem nostalgia pela RDA.

A divisão da Alemanha estava predestinada?

Uma breve lembrança: A RDA surgiu após os poderes vitoriosos da guerra entrarem em conflito e as zonas de ocupação divergiarem. A introdução do Marco Alemão no Oeste em 1948 intensificou as tensões.

Após o estabelecimento da República Federal com a proclamação da Lei Fundamental em maio de 1949, a União Soviética sentiu-se compelida a corresponder à sua zona de ocupação. Em seu primeiro discurso governamental em 12 de outubro de 1949, o primeiro-ministro da RDA, Otto Grotewohl, acusou os poderes ocidentais de terem um estado separado em Bonn como o "ápice da divisão da Alemanha". A necessidade de liderança forte surgiu devido à "ameaça iminente de uma guerra imperialista". "Para enfrentar esse desafio, constituímos a República Democrática Alemã e formamos um governo provisório."

Se a divisão poderia ter sido evitada e se o governo da República Federal deveria ter aceito as ofertas da União Soviética, é um assunto que tem gerado debates por décadas. O historiador Wolfgang Benz concluiu em uma análise abrangente: "A divisão da Alemanha parecia inevitável".

Kaminsky concorda. "Impedir isso era impossível", diz a cientista social nascida em Gera. "A União Soviética exigiu que toda a Alemanha aderisse às suas condições - não havia democracia, não havia eleições livres, não havia liberdades civis".

A RDA foi um país que viu centenas de milhares de pessoas saírem às ruas por mais liberdade em 1953, apenas para serem recebidas com uma intervenção brutal de tanques. Em 1990, cerca de 3,8 milhões de pessoas haviam fugido da RDA. Ela ergueu um muro, empregando mais de 600.000 pessoas na segurança do estado para monitorar seus cidadãos. Estimativas sugerem que até 250.000 pessoas foram presas por motivos políticos.

No entanto, a RDA também foi um país onde famílias foram formadas, trabalho foi feito, escolas foram frequentadas e atividades de lazer como natação em lagos e banhos de sol no Mar Báltico foram desfrutadas. Foi um país conhecido por suas confirmações, esportes empresariais, mesas multifuncionais, apartamentos pré-fabricados, câmeras de velocidade e atum enlatado. Foi um país que abraçou seus bens únicos, gostos e cheiros, costumes e vida cotidiana, eventualmente desaparecendo.

Meio milhão de pessoas são atraídas ao familiar ou desconhecido reino do Museu DDR em Berlim todos os anos, que recentemente reimprimiu o guia prático "DDR Guide - Viagem a um Estado Antigo". O museu encoraja a Ostalgie? "De jeito nenhum", diz Stefan Wolle, diretor científico do museu. "Rejeitamos isso". Embora alguns visitantes possam nutrir sentimentos nostálgicos, "isso não é nosso objetivo", diz Wolle. "Recebemos até reclamações de que retratamos o 'DDR idílico' de forma muito zombeteira e 'pobremente'". Wolle diz que não leva a visão crítica do estado extinto a sério.

"Sim, naquela época, há 30 a 40 anos, as coisas eram muito melhores", compartilha o historiador de 73 anos, de Halle an der Saale. "Isso é verdade, eu era mais jovem e tinha todo o tempo do mundo pela frente". No entanto, aqueles que anseiam pelo passado devem imaginar viver na DDR por mais uma semana: "Esperando na fila do pão, esperando na fila da carne e sem mais vegetais no Konsum. Você não consegue material de construção, não consegue um carro, nem mesmo um telefone. E não se esqueça das reuniões do partido, da constante vigilância da Stasi, das demonstrações e desfiles pré-planejados, da desonestidade dos meios de comunicação públicos. Uma semana disso, e estaríamos prontos para outra revolta".

Interessantemente, Wolle evitou os eventos jubilantes de 7 de outubro de 1989, seu 40º aniversário marcado pela grande parada na Karl-Marx-Allee. "Em vez disso, realizamos uma manifestação na Alexanderplatz todo dia 7 do mês", lembra Wolle, "uma demonstração contra a fraude eleitoral de 7 de maio". Assim, Wolle, como tantos outros em diversas regiões, escolheu protestar. Dois dias depois, cerca de 70.000 pessoas marcharam ao redor do Ring de Leipzig, um momento crucial na revolução pacífica. Neste ano, no seu 35º aniversário, a principal razão para comemorações é a queda do Muro de Berlim. No dia 9 de outubro, o Chanceler Federal Olaf Scholz falará à multidão em Leipzig.

Apesar dos pedidos por uma comemoração tranquila, as celebrações do aniversário da fundação da RDA em 1989 estavam longe de serem silenciosas. Ao longo da Karl-Marx-Allee, grandes comemorações ocorreram, com homens de terno cinza saudando desfiles militares que passavam e Erich Honecker liderando os eventos.

A fundação da RDA em 1949 estava intimamente ligada à Stasi, a temida polícia secreta. A natureza opressora da Stasi era uma realidade para muitos cidadãos, com estimativas sugerindo que até 250.000 pessoas foram presas por motivos políticos durante sua existência.

Leia também: