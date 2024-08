- O impacto benéfico na saúde cardíaca de medidas de defesa proativas.

Melhorar a assistência preventiva através de exames regulares visa diminuir o número de mortes por doenças cardiovasculares, como ataques cardíacos e derrames. O gabinete federal, liderado pelo Ministro da Saúde Karl Lauterbach, estabeleceu estratégias legislativas que oferecem mais opções para detecção precoce e prevenção, subsidiadas por empresas de seguro-saúde, inicialmente direcionadas a crianças para identificar transtornos herdados. Lauterbach afirmou que essa lei "salvará muitas vidas". No entanto, as seguradoras de saúde alertaram sobre o comprometimento de outras atividades preventivas.

Lauterbach esclareceu, "Devemos priorizar a proteção de nossa saúde cardíaca". A Alemanha luta com um número excessivo de mortes relacionadas ao coração há anos. Apesar de vários planos de ação e apelos, fatores de risco essenciais são frequentemente descobertos e tratados tarde em comparação com outros países.

A proposta, portanto, inclui várias novas medidas. Initially, there was backlash against direct regulation by law, but now the Joint Federal Committee, comprising doctors, health insurance firms, and hospitals, will supervise the specific implementation.

Para crianças...

... o exame U9, amplamente utilizado e comum por volta dos cinco anos, será ampliado para incluir testes de transtornos do metabolismo lipídico com colesterol excessivo no sangue. Aproximadamente 5.000 a 10.000 crianças de um ano de nascimento têm tais transtornos herdados, que frequentemente resultam em um primeiro ataque cardíaco aos 25 ou 35 anos se não tratados, como Lauterbach explicou. Essas crianças poderiam então ser prescritas medicamentos para reduzir o colesterol. Além disso, outros parentes poderiam ser especificamente examinados para tais fatores de risco herdados.

Para adolescentes...

... as empresas de seguro-saúde serão obrigadas a convidá-los para o exame de saúde youth (J1), frequentemente negligenciado, aos 12 aos 14 anos. A ênfase será na educação sobre comportamentos de risco, como fumar. A detecção precoce de obesidade grave, falta de exercício ou transtornos de postura também será uma prioridade, como Lauterbach enfatizou.

Para adultos...

... os exames de saúde existentes serão expandidos para incluir rastreamento de doenças cardiovasculares aos 25, 40 e 50 anos. O colesterol também será analisado, e o tratamento com medicamentos para reduzir o colesterol será coberto pelas empresas de seguro-saúde se os níveis estiverem elevados. O Comitê Federal Conjunto está preparando uma nova orientação para isso, disse Lauterbach.

A demanda por medicamentos para ajudar a parar de fumar não será mais limitada a "dependência grave" e poderá ser usada com mais frequência do que a cada três anos. Vales para consultas e medições em farmácias também estão planejados.

As doenças cardiovasculares são a principal causa de mortes na Alemanha. Em 2021, 348.000 pessoas morreram delas, o que representa um terço de todas as mortes. Apesar dos altos gastos em saúde, a expectativa de vida da Alemanha em 2022 é significativamente menor do que em outros países da Europa Ocidental, como o ministério explicou.

Ao mesmo tempo, bilhões são gastos no tratamento de casos cardiovasculares. A lei também visa reduzir esses custos. O ministério estima economias potenciais de vários centenas de milhões de euros por ano no projeto.

Crítica das seguradoras de saúde. A AOK, a maior seguradora local de saúde, concordou que aumentar a prevenção é correto. No entanto, as medidas da coalizão de trânsito estão "fora do alvo", alertou a chefe da associação federal, Carola Reimann. Em vez de introduzir investigações desnecessárias de valor questionável e minar ofertas de prevenção valiosas, a lei deveria ser anulada. A única "pequena luz" é que o Comitê Federal Conjunto do setor de saúde será mais envolvido.

Oposición demanda campanha para esportes e nutrição

O presidente do comitê, Josef Hecken, afirmou que identificar e combater fatores de risco para doenças cardiovasculares o mais cedo possível sempre foi um objetivo claro. Agora, os planos também estão alinhados com esse caminho. "O perigo de que a assistência à saúde se desloque mais para a medicina do Estado foi significativamente reduzido pelo novo rascunho."

O especialista em política de saúde da União, Tino Sorge (CDU), pediu a oportunidade de lançar uma "campanha adequada" para mais esportes e nutrição saudável e estender as estruturas de prevenção estabelecidas.

