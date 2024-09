O IFW considera que os gastos com defesa do Governo Federal são absolutamente insuficientes.

Os especialistas argumentam que os gastos militares do governo federal são insuficientes, dadas as crescentes ameaças da Rússia. Segundo o Instituto Kiel para a Economia Mundial, apesar da conversa sobre uma virada, as capacidades militares da Alemanha ainda ficam para trás em relação às da Rússia, com a lacuna aumentando ainda mais. Eles sugerem manter um orçamento mínimo de defesa de pelo menos 100 bilhões de euros permanentemente.

Guntram Wolff, autor do estudo, destaca que o governo federal está lutando para substituir as armas enviadas à Ucrânia e os estoques de sistemas de defesa aérea e obuseiros de artilharia da Alemanha na verdade diminuíram.

Os pesquisadores estimam que seria necessário cerca de um século para alcançar os níveis de 2004 da Bundeswehr para certos sistemas de armas, devido ao desarmamento das décadas anteriores e à "expansão excessivamente gradual e econômica" sob o atual governo de coalizão, como explicado pelo IfW. A política de defesa da coalizão é percebida como falta de ambição.

Não há incentivos para a indústria de armas expandir suas capacidades e é incerto quanto do orçamento será destinado à defesa após o esgotamento do fundo especial de 100 bilhões de euros. "Planejamento de longo prazo e um sistema de aquisição eficiente são fundamentais para construir capacidades industriais", explicou Wolff. A Alemanha precisa manter seu gasto com defesa em um mínimo de dois por cento de seu PIB permanentemente.

Por outro lado, a força militar da Rússia continua a crescer. Suas capacidades de produção agora são suficientes para fabricar todo o inventário da Bundeswehr em pouco mais de meio ano. Desde o ataque à Ucrânia em 2022, a Rússia aumentou significativamente suas capacidades de produção para sistemas de armas críticos, observaram os pesquisadores. Suas capacidades de defesa aérea de longo alcance dobraram e seus números de tanques triplicaram.

Diante da pressão sobre os gastos militares da Alemanha devido ao apoio à Ucrânia, aumenta a preocupação com os custos necessários para atualizar suas capacidades militares. Como resultado, manter um orçamento de defesa consistente além do fundo especial de 100 bilhões de euros torna-se crucial.

