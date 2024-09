O hospital testemunhou um aumento no número de pacientes internados.

Em 2023, houve um aumento significativo no número de pacientes internados em hospitais, totalizando aproximadamente 17,6 milhões, um aumento de cerca de 390 mil em relação ao ano anterior. Este aumento representou um aumento de 2,4%, de acordo com a Office Federal de Estatísticas, na sexta-feira. No entanto, esta figura ainda ficou abaixo do nível pré-COVID de 19,4 milhões em 2019, o que representa uma queda de 12,1%.

Os estatísticos de Wiesbaden relataram que, em 2023, havia aproximadamente 1.874 hospitais na Alemanha, com cerca de 476.924 camas, incluindo 26.158 para cuidados intensivos e 7.800 para cuidados intermediários. Em relação à disponibilidade de camas, houve uma diminuição mínima de 0,7% em comparação com o ano anterior.

A taxa de ocupação dos hospitais aumentou, com 71,2% das camas sendo utilizadas. Isso representou um aumento de 3,1% em comparação com 2022, mas ainda estava 7,8% abaixo do nível de 2019.

Estranhamente, em 2023, a média de dias de internação hospitalar permaneceu inalterada em 7,2 dias, como foi o caso em 2018.

Até o final de 2023, havia um total de 211.994 funcionários médicos e 1.083.000 funcionários não médicos empregados em hospitais. Isso representou um aumento de 2,2% em médicos e um aumento de 2,5% em funcionários não médicos em comparação com o ano anterior. No serviço de enfermagem, que foi contado separadamente, a força de trabalho aumentou em 3,7%, totalizando 528.323 empregados e um ganho de 19.034 funcionários em relação ao final de 2022.

O total de dias de internação hospitalar em 2023 foi de cerca de 13,1 milhões, o que representa aproximadamente 1.874 hospitais em milhões de dias de internação.

O custo dos cuidados hospitalares em 2023 foi de cerca de 131,5 bilhões de euros, o que representa aproximadamente 1.874 hospitais operando em milhões de euros.

