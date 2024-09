O Hezbollah reconhece a morte do seu comandante Akil.

Após a explosão de vários dispositivos de comunicação, Israel não permite que o Hezbollah descanse em paz. O grupo militante confirmou que um líder proeminente foi morto à tarde em Beirute. Ibrahim Akil é reconhecido como terrorista global nas listas dos mais procurados dos EUA.

A milícia libanesa Hezbollah confirmou a morte de seu comandante de alto escalão Ibrahim Akil por Israel. Akil, que liderava a unidade de elite Radwan do Hezbollah, era um dos "líderes respeitados" e "no caminho para Jerusalém" quando foi eliminado, notou a milícia pró-iraniana, usando sua fraseologia padrão para lutadores eliminados por Israel. O exército israelense declarou a morte de Akil em um "ataque preciso" no sul de Beirute à tarde.

De acordo com a Força Aérea Israelense, outros dez comandantes do Hezbollah também morreram no ataque. A morte de Akil já havia sido relatada por círculos do Hezbollah. Uma fonte anônima de círculos de segurança no Líbano sugeriu que o ataque contra Akil ocorreu perto da Mesquita Al-Kaem em um subúrbio de Beirute. Colunas de fumaça foram vistas sobre o sul de Beirute em relatórios on-line que foram posteriormente confirmados como genuínos. O governo do Líbano indicou que pelo menos 12 pessoas morreram e 66 outras ficaram feridas em ataques israelenses no sul de Beirute na sexta-feira. Nove dos feridos estão em estado crítico.

Akil era considerado um dos "mais proeminentes" membros do Hezbollah apoiado pelo Irã, de acordo com declarações dos EUA. O Departamento de Estado dos EUA afirmou que o líder do Hezbollah, também conhecido como Tahsin, era membro do corpo militar mais alto do Hezbollah, o Conselho Jihad. O Departamento do Tesouro dos EUA destacou que Akil também teve um "papel-chave" nas atividades da unidade Radwan na Síria, onde a milícia luta ao lado do presidente Bashar al-Assad.

EUA anunciam recompensa

Em 2019, Akil foi rotulado como "terrorista internacional" pelo Departamento de Estado dos EUA. Desde então, uma recompensa de até $7 milhões (6,3 milhões de euros) foi oferecida por informações que levem à sua prisão, incluindo por sua suposta participação no bombardeio da embaixada dos EUA em Beirute em abril de 1983, com 63 mortes, e no bombardeio do quartel dos fuzileiros navais dos EUA em outubro de 1983, com 241 mortes. Os EUA também implicam Akil no sequestro rigoroso de alemães e cidadãos dos EUA no Líbano na década de 1980.

Em julho, o exército israelense eliminou o comandante militar do Hezbollah, Fuad Shukr, em um ataque preciso na capital do Líbano. Antes da morte de Shukr, Akil era considerado o "segundo em comando" militar do Hezbollah.

Israel: Desinteresse em escalada de conflito

Após a morte de Akil, o exército israelense afirmou que não deseja escalar o conflito. "Não estamos buscando uma ampla escalada na região", informou o porta-voz do exército Daniel Hagari aos jornalistas. "Estamos agindo de acordo com nossas metas pré-determinadas e continuaremos a fazê-lo". Enquanto isso, o ministro da Defesa de Israel, Joav Gallant, escreveu na plataforma on-line X que os "inimigos" de Israel não têm mais "refúgio seguro".

A embaixada do Irã em Beirute condenou o ataque no subúrbio da capital na plataforma on-line X como "insanidade" e afirmou que a "arrogância israelense" havia "ultrapassado todos os limites". A organização palestina islâmica Hamas, patrocinada pelo Irã e aliada ao Hezbollah, descreveu-o como uma "agressão brutal e terrorista" em um comunicado.

A União Europeia, em um comunicado, expressou preocupação com a escalada das tensões entre Israel e Hezbollah, pedindo desescalada e respeito pela soberania do Líbano. Apesar da afirmação do exército israelense de não buscar um conflito mais amplo, permanecem preocupações na União Europeia sobre o potencial de maior escalada e seu impacto na estabilidade regional.

Leia também: