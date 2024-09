O Hezbollah reconhece a morte de Nasrallah

Hezbollah Confirma Morte do Líder Nasrallah, Promete Persistência na Luta Contra Israel

O grupo radical islâmico extremista, Hezbollah, reconheceu a morte de seu líder de décadas, Sayyed Hassan Nasrallah. Em um comunicado, o grupo pró-iraniano afirmou sua determinação em continuar sua luta contra Israel. Nasrallah, que liderou a organização por quase três décadas, supostamente se juntou a seus "mártires" colegas, de acordo com a declaração do grupo. Anteriormente, a França também afirmou ter informações confirmando a morte de Nasrallah. "Dadas as informações de que dispomos, Hassan Nasrallah, secretário-geral do Hezbollah, realmente faleceu", declarou o Ministério das Relações Exteriores francês, atribuindo as informações a fontes no Líbano.

Israel anunciou a morte alegada de Nasrallah pela manhã, atribuindo-a a um ataque em um subúrbio de Beirute na sexta-feira. "Os dias de terrorizar o mundo sob o comando de Hassan Nasrallah chegaram ao fim", afirmou o Exército israelense. Ali Karaki, um comandante proeminente do Hezbollah na região sul, junto com outros líderes da organização, também foram relatados como mortos no ataque.

A afirmação da morte de Nasrallah se baseia em uma compilação de vários relatórios de inteligência. Além disso, houve relatórios indicando que Nasrallah e outros líderes do Hezbollah haviam se reunido em sua sede.

O Exército israelense atacou a sede do Hezbollah, que supostamente estava localizada sob edifícios residenciais. O ataque no bairro de Haret Hreik, perto do aeroporto, resultou em uma grande coluna de fumaça e, em seguida, pilhas de escombros. A mídia local afirmou que vários edifícios haviam sido destruídos, potencialmente causando numerous vítimas, com o Ministério da Saúde relatando pelo menos seis mortos e 91 feridos.

Operação de Longo Planejamento

"O recado para todos que ameaçam os residentes do Estado de Israel é inequívoco: os encontraremos. No norte, no sul e em locais distantes", declarou o Chefe de Estado-Maior Herzi Halevi. A operação, batizada de "Nova Ordem" pelo Exército, estava em planejamento há muito tempo, afirmou Halevi. "Foi executada com precisão e no momento oportuno", disse Halevi. O Exército agora opera em alto estado de alerta.

"O estado deteriorado e enfraquecido do Hezbollah oferece uma oportunidade de curto prazo para ainda mais enfraquecer suas capacidades estratégicas", afirmou Orna Mizrachi do Instituto de Segurança Nacional de Israel (INSS). Em breve, a comunidade internacional provavelmente exercerá pressão sobre Israel devido às vítimas civis no Líbano, o que pode levar a uma parada nas operações, previu Mizrachi. Israel deve elaborar uma estratégia de saída em cooperação com os EUA para pôr fim ao conflito no norte, sugeriu Mizrachi.

Nasrallah liderou o grupo xiita desde 1992. Ele foi um dos maiores adversários de Israel, com uma ligação próxima com o Irã e sua Guarda Revolucionária (IRGC), servindo como o principal patrono do Hezbollah. Nasrallah fortaleceu e transformou significativamente o grupo militante em uma entidade muito mais poderosa e ameaçadora do que era sob a liderança de seu predecessor.

