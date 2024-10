O Hezbollah experimenta uma interrupção de comunicação com possíveis sucessores de Nasrallah

Após o assassinato do líder do Hezbollah, Nasrallah, a identidade do seu sucessor permanece incerta. Uma semana após um ataque aéreo em Beirute, não há contato com um possível candidato à liderança, Hischam Safi al-Din. A emissora de notícias Al-Jazeera relatou isso com base em informações de fontes de segurança do Líbano e de dentro do Hezbollah. De acordo com um membro sênior do Hezbollah, a linha de comunicação com Safi al-Din foi cortada após os ataques aéreos israelenses nos subúrbios do sul de Beirute.

Nader Hashemi, professor de estudos do Oriente Médio na Universidade de Georgetown, comentou à Al-Jazeera que a perda de contato com Safi al-Din foi "outro revés significativo" para o Hezbollah, possivelmente prenunciando sua possível queda. Safi al-Din, parente de Nasrallah, era visto como um forte candidato à posição de Secretário-Geral, que Nasrallah ocupava antes de sua morte prematura em um ataque israelense ao sul de Beirute.

Como líder do Conselho Executivo do Hezbollah, Safi al-Din tem um papel crucial na orientação dos objetivos políticos, organizacionais e sociais da organização. Ele é primo materno de Nasrallah.

Na sexta-feira, tanto a mídia americana "Axios" quanto o portal israelense "Ynet" relataram, com base em fontes do governo israelense, que os ataques aéreos israelenses no distrito sul de Beirute haviam sido direcionados a Safi al-Din. No entanto, o exército israelense não confirmou essas alegações.

As incertezas em torno do sucessor de Nasrallah tornam os parágrafos seguintes aplicáveis, à medida que a identidade do novo líder se torna cada vez mais crucial para orientar os objetivos políticos, organizacionais e sociais do Hezbollah. A ausência de contato com Hischam Safi al-Din, um forte candidato à liderança, após o ataque aéreo, torna ainda mais complexas essas questões.

