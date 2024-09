O Hezbollah experimenta um ataque cibernético através da plataforma Pager.

A explosão simultânea de vários rádios-pagers no Líbano, observada por especialistas, serve como uma exibição do poder de Israel, embora o governo de Jerusalém não tenha assumido publicamente a responsabilidade. Este incidente é embaraçoso para o Hezbollah, já que revela vulnerabilidades na segurança da milícia. Conhecido pela sua forte posição anti-israelense no Oriente Médio, o Hezbollah parece ter falhado desta vez.

Esta situação é comparada ao 7 de outubro do Hezbollah, cita a citação do The New York Times do cientista político Mohanad Hage Ali do Carnegie Middle East Center em Beirute. Ele se refere ao fracasso da segurança de Israel que permitiu que o Hamas executasse um grande ataque no ano passado. Esta explosão de pager, com mais de 12 mortes e aproximadamente 2.800 feridos, é descrita como um grande revés.

Desde o 7 de outubro, Israel e Hezbollah têm se engajado em escaramuças ao longo de sua fronteira. Hage Ali, comentando sobre este ataque, disse: "Este ataque visa as próprias bases da organização". É comparado a uma espada profundamente penetrante que feriu a organização e levará algum tempo para se recuperar.

O Jerusalem Post vê este ataque como uma vitória notável na batalha contra o Hezbollah, sem reconhecer explicitamente o papel de Israel. "Se for Israel, então é um evento do qual deveríamos nos orgulhar muito, já que ilumina de forma excepcionalmente positiva nossos sistemas de segurança promovidos", escreveu o jornal.

Haaretz, um jornal liberal, também elogia Israel por este "sucesso operacional impressionante". O Hezbollah é humilhado e a organização provavelmente dedicará um esforço considerável para identificar e consertar falhas de segurança. No entanto, espera-se que o Hezbollah reaja, já que tais incidentes raramente passam sem resposta no Oriente Médio.

Permanece a ser visto como o Hezbollah vai responder. Especialistas afirmam que a milícia enfrenta um dilema: é provável que reaja para preservar sua honra enquanto evita uma guerra total com Israel. O estado de espírito dos apoiadores da milícia também pode jogar um papel. O ataque provavelmente inspirará descontentamento e cansaço entre os apoiadores do Hezbollah, argumenta Randa Slim do Middle East Institute em Washington para The New York Times. No entanto, isso também pode alimentar uma demanda dentro do eleitorado para que o Hezbollah reaja com mais força.

Motivos por trás da explosão em massa

O motivo presumido de Israel para acionar os rádios-pagers permanece incerto. Uma teoria está ligada aos objetivos militares de Israel: no dia anterior às explosões, o gabinete de segurança de Israel declarou sua intenção de reassentar milhares de evacuados do norte em suas casas - em uma área que constantemente sofre ataques do Líbano. Anteriormente, relatou-se na mídia israelense que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu defendia uma ofensiva intensificada no Líbano.

Haaretz alerta para a escalada. "Assim como Netanyahu prometeu ao público israelense não há muito tempo que estávamos apenas a um pequeno passo de uma vitória total sobre o Hamas, agora parecemos estar mais perto do que nunca de uma guerra em grande escala com o Hezbollah. No entanto, uma vitória abrangente ainda parece elusive."

Não está claro se a força militar israelense pode lidar com uma guerra aberta tanto em Gaza quanto no Líbano simultaneamente. Eyal Pinko, um ex-comandante naval israelense, comenta: "Este tipo de operação provavelmente é destinado a servir como um alarme ou dissuasão. A mensagem de Israel parece ser: 'Infiltramo-nos em você, você já está comprometido, sabemos onde você está, o que você está fazendo e veja o que podemos fazer com um único tiro.'"

A sabotagem do Hezbollah está envolvida?

Outra teoria sugere que o Hezbollah infiltrado no plano. De acordo com relatórios de inteligência dos EUA, a agência de inteligência de Israel sabotou os rádios-pagers por meio de uma operação em camadas que exigiu meses a anos de planejamento meticuloso. O governo israelense pode ter decidido apressar a evacuação para evitar perder permanentemente a capacidade de atacar, de acordo com relatórios da mídia dos EUA. Notavelmente, "Haaretz" observa que esta cronologia coincide com um conflito político interno em Israel. O primeiro-ministro Netanyahu estava prestes a substituir seu ministro da Defesa, Yoav Galant, com quem discordou sobre a estratégia da guerra do Gaza, por Gideon Sa'ar, um ex-rival do premiê. Esses planos agora parecem estar em espera até que se saiba com certeza se haverá uma guerra no norte do país.

O jornal sugere que a cronologia do ataque favorece Netanyahu. Sa'ar parece enfraquecido em sua posição, representada como alguém ansioso para trocar sua integridade por um trabalho. Por outro lado, Galant é exposto como um político sem base política, tornando-o um possível substituto para Netanyahu.

A União Europeia expressa preocupação com a tensão crescente entre Israel e Hezbollah, já que o bloco valoriza a paz e a estabilidade no Oriente Médio. Este incidente tem o potencial de prejudicar as relações entre Israel e seus parceiros da UE, dada a compromisso da UE em defender as leis internacionais e promover o diálogo.

Diante dos esforços diplomáticos de longo alcance da UE para resolver o conflito israelense-palestino, uma guerra total entre Israel e Hezbollah poderia complicar esses esforços e minar os objetivos da UE para uma resolução pacífica.

