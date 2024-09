O Hezbollah anuncia um ataque com mísseis contra a sede do Mossad.

Pela primeira vez em algum tempo, os alarmes de aviso de Israel tocaram em Tel Aviv e outras áreas urbanas. O grupo militante libanês Hezbollah supostamente lançou um míssil balístico em direção a Israel, com o objetivo específico de atingir a sede do Mossad. As forças armadas de Israel pareceram responder prontamente.

O grupo xiita com sede no Líbano afirmou ter lançado um míssil Kader 1, declarando que estava direcionado para a sede do Mossad localizada nas proximidades de Tel Aviv. O lançamento ocorreu às 6h30min, horário local, confirmou a milícia Hezbollah do Líbano. Eles acusaram essa sede de estar envolvida no assassinato de líderes e na explosão de dispositivos de comunicação, se referindo às recentes atividades de Israel na semana passada.

Anteriormente, o Exército Israelense declarou ter interceptado com sucesso um míssil do solo ao ar que vinha do Líbano durante as primeiras horas da manhã. O projétil entrante foi identificado e neutralizado assim que os alarmes de aviso tocaram em Tel Aviv, informou um porta-voz militar.

Os alarmes de aviso tocaram em Tel Aviv e em várias cidades dentro de Israel pela manhã. As sirenes ecoaram alto em todo o país, como anunciou o Exército Israelense mais tarde. Tel Aviv não ouvia sirenes desde o final de maio, devido a um ataque do Hamas islâmico. Depois disso, os alarmes só tocaram em outras partes do país.

Ofensiva Intensa de Israel no Líbano na Segunda-feira

Na segunda-feira, o Exército Israelense iniciou sua maior ofensiva contra a milícia Hezbollah, apoiada pelo Irã, no Líbano desde o início do conflito do Gaza. Cerca de 1.600 alvos foram atingidos, resultando em pelo menos 558 mortos, de acordo com o governo do Líbano. Israel lançou outra onda de ataques na terça-feira.

As tensões na região aumentaram dramaticamente desde o primeiro ataque da organização terrorista islâmica, ligada ao Hamas, contra Israel em 7 de outubro de 2023.

A milícia Hezbollah, que assumiu a responsabilidade pelo ataque com míssil, acusou a sede do Mossad de estar envolvida em recentes atividades de Israel, como assassinatos de líderes e explosões de dispositivos de comunicação. Apesar da ameaça, o Mossad, a agência de inteligência de Israel, continuou a operar, imune aos ataques.

Leia também: