O Hezbollah ameaça retaliação contra Israel

Aumentam-se os temores de outro conflito. Recentes explosões no Líbano deixaram milhares feridos e pareceram danificar partes da estrutura de comando militar do Hezbollah. O Hezbollah aponta o dedo para Israel e ameaça retaliar. A militar israelense está preparada.

Milhares ficaram feridos e vários perderam a vida devido à suposta detonação coordenada de dispositivos de comunicação de mão no Líbano. O exército e os serviços de inteligência de Israel recusaram-se a assumir a responsabilidade, mas o Hezbollah e o Irã apontaram rapidamente os dedos. Oficiais militares israelenses sugeriram a planejamento de retaliar. O general Herzi Halevi teria convocado uma reunião à noite para discutir "preparação em todos os aspectos, tanto ofensivos quanto defensivos".

Na terça-feira, aproximadamente 2750 pessoas ficaram feridas e 9 perderam a vida no Líbano devido às explosões sincronizadas de dispositivos que foram chamados de "bipadores". Relatórios sugerem que os dispositivos explosivos provavelmente foram manipulados por operativos israelenses.

O Hezbollah, uma milícia xiita apoiada pelo Irã, acusou Israel e jurou vingança. Nabih Berri, o presidente do parlamento libanês, aliado do Hezbollah, referiu-se ao incidente como um "massacre e crime de guerra israelense". As escolas e universidades do Líbano estão previstas para fechar na quarta-feira em homenagem às vítimas e como forma de protesto.

De acordo com a Axios, as explosões também tiveram um impacto significativo na estrutura de comando e controle militar do Hezbollah. O ataque, orquestrado pelo Israel, teve como objetivo desestabilizar a poderosa milícia e fazer com que seus membros acreditem que estão amplamente infiltrados pela inteligência israelense, de acordo com uma fonte anônima. De acordo com um porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, os EUA, aliado do Israel, não participaram da operação e não tinham conhecimento prévio dela.

Irã condena o ato

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, condenou as explosões como um "ato terrorista" e acusou Israel. A República Islâmica do Irã, um grande apoiador do Hezbollah, não reconhece o direito de Israel à existência. Araghchi expressou suas simpatias ao seu colega libanês Abdullah Bou Habib e estendeu o apoio do Irã.

A ONU expressou preocupação com o potencial aumento da tensão no Oriente Médio após os recentes eventos. "Esses desenvolvimentos são altamente preocupantes, dada a situação extremamente volátil", disse o porta-voz da ONU, Stéphane Dujarric.

Galant Defende Resposta Militar

As explosões no Líbano ocorreram logo após uma reunião do gabinete de segurança de Israel. O gabinete decidiu sobre o retorno de civis que fugiram de suas casas no norte de Israel devido aos confrontos com o Hezbollah, bem como a libertação de reféns da disputada Faixa de Gaza e a erradicação do Hamas, afiliado ao Hezbollah, como objetivos de guerra.

A única maneira de alcançar isso é através de "uma operação militar", disse o ministro da Defesa de Israel, Joav Galant, segundo seu escritório, durante uma reunião com o mediador dos EUA, Amos Hochstein. A perspectiva de uma resolução diplomática do conflito com o Hezbollah está diminuindo à medida que a milícia liga seu destino ao do Hamas na Faixa de Gaza e se recusa a terminar o conflito.

Desde o início do conflito da Faixa de Gaza quase um ano atrás, há confrontos regulares entre o Hezbollah e a militar israelense ao longo da fronteira Israel-Líbano. Ambos os lados sofreram baixas, principalmente membros do Hezbollah, devido ao intercâmbio de disparos. Cerca de 60.000 israelenses foram forçados a evacuar suas casas no norte de Israel. Milhares de pessoas também fugiram do sul do Líbano para outras partes do país.

Israel visa coagir o Hezbollah por meios militares e diplomáticos a se retirar para o rio Litani, como estabelecido na Resolução 1701 da ONU. No entanto, o Hezbollah insiste em continuar a luta até que um cessar-fogo seja estabelecido na Faixa de Gaza. O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, está trabalhando para reiniciar as negociações para pôr fim ao conflito da Faixa de Gaza até quinta-feira no Egito. No entanto, um acordo entre Israel e o Hamas parece improvável neste estágio. O Egito, o Catar e os EUA estão servindo como intermediários.

